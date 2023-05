Enrique Espejo 'Yuca' fue sentenciado a 3 años de prisión suspendida por denuncia de Clara Seminara

Tras cuatro años de proceso legal, Enrique ‘Yuca’ Espejo fue sentenciado a tres años de prisión suspendida por el delito contra la libertad sexual, tras la denuncia por tocamientos indebidos que le interpuso Clara Seminara en el Poder Judicial.

La actriz cómica Clara Seminara lo denunció por tocamientos indebidos, caso que estuvo en investigación desde 2019. La denuncia fue formalizada luego de que, a través de sus redes sociales, Seminara contara el episodio de acoso sufrido durante su participación en el programa ‘JB en ATV’.

De acuerdo a lo que contó en su momento Seminara, tras contar lo sucedido a su jefe directo Jorge Benavides, no sintió su respaldo ni el de sus compañeros.

“Muchos me preguntaron por qué salí de un programa de televisión en el que trabajaba y siempre respondí con la verdad: no me salí, me sacaron. No me renovaron el contrato. Pero, si me preguntan por qué no lo hicieron, también responderé con la verdad: no lo sé. Y no lo sé porque nunca me lo dijeron, nunca me aclararon los motivos”, contó en sus redes sociales.

La denuncia

A finales de mayo del 2019, Clara Seminara hizo pública una denuncia en redes sociales contra ‘Yuca’ a través de su página oficial de Facebook. En ese sentido, reveló que el acoso del que fue víctima por parte del cómico peruano fue la razón por la que se alejó de la televisión durante un año.

“El día 25 de octubre del 2018, Enrique Espejo, más conocido como 'Yuca', abusando de la confianza que había como compañeros de trabajo, se propasó conmigo, me tocó indebidamente. ¿En cristiano? Me metió la mano”, relató. “Esto ocurrió delante de mis demás compañeros, en el patio del canal, antes de una grabación y mi respuesta, como era de esperarse: dos cachetadas, algunos gritos y seguramente insultos”.

“El día que sucedieron los hechos, fui a contarle a Jorge Benavides y su esposa, que es la coordinadora. Ellos justificaron la acción diciendo que él no lo había hecho con mala intención”, agregó la actriz y comediante en su declaración en ese entonces.