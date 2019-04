Erika Villalobos protagonizará el musical "Todos vuelven".

Los románticos besos de Aldo Miyashiro y Sandra Vergara en la serie "Señores Papis" no molestan a Erika Villalobos. "Me encanta verlo en la novela. Le hacía falta un personaje así. Además, hace una buena pareja con Sandra [Vergara], está muy linda y me gusta cómo actúa, tiene mucho 'feeling'", dijo en declaraciones a "Trome".

Para Erika Villalobos, quien a la par se encuentra trabajando con Aldo Miyashiro en la serie de "Once Machos", las escenas románticas son parte de proceso de un actor.

"No hay problema con eso, es parte del trabajo. Además, ellos son buenos amigos y el público reconoce su trabajo, así como de las otras parejas de la historia".

Erika Villalobos y Aldo Miyashiro.

UN MUSICAL SOBRE EL PERÚ

Erika Villalobos protagonizará el musical "Todos vuelven", el cual contará la historia del Perú tomando como hilo conductor emblemáticos temas como "Y se llama Perú", "Cuando llora mi guitarra", entre otros.

La obra es dirigida por Carlos Galiano con la producción de Denisse Dibos y la participación de Emilia Drago, Andrés Salas, Laly Guimarey, Sandra Muente, Mónica Dueñas, Miguel Alvarez, Jairo Tafur, Diego Seyfarth, Jefferson Tadeo, Lucho Sandoval, Raúl Romero, Alejandra Sánchez, Sandra Begue, entre otros actores que completan el elenco.

EL DATO



"Todos vuelven" va del 9 de mayo hasta el 30 de junio en el Teatro Municipal de Lima.