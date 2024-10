"Nuestra relación es a la distancia, pero marcha bien": Érika Villalobos habla de su romance con Erik Zapata

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Érika Villalobos afirmó que experimenta una etapa de tranquilidad en su vida después de superar el mal momento que atravesó tras su separación mediática de Aldo Miyashiro. Decidida a darse una nueva oportunidad en el amor, la actriz y cantante mantiene un romance con el empresario peruano Erik Zapata, quien radica en Estados Unidos.

"La relación va muy bien, estamos felices. Nuestra relación es a la distancia, pero marcha bien", señaló la ex Torbellino, quien ha compartido varias fotografías junto a su novio en sus redes sociales.

En una reciente entrevista, Érika Villalobos habló sobre su bienestar emocional y de por qué se siente mejor que antes.

"Hoy en día me siento más feliz, con más paz, me conozco mucho más, sé lo que me hace bien y lo que no me hace bien; y cuando lo aplicas a tu vida hay un cambio. Hay que aceptarse tal como somos, no estaré flaca como antes, pero eso no importa, porque me siento mejor que antes", enfatizó la actriz a Trome.

Érika Villalobos perdonó a Aldo Miyashiro tras 'ampay'

Tras el 'ampay' de Aldo Miyashiro con Fiorella Retiz, Érika Villalobos sostuvo que "no tiene odio en su corazón" y que, ahora que ya no son esposos, se llevan mejor que antes.

"Las personas siempre debemos tratar de tener paz en nuestro corazón y creo que hoy (con Aldo Miyashiro) nos llevamos mejor. Lo que está ocurriendo es que mucha gente quiere que yo odie (a Aldo). Yo no voy a odiar porque no quiero, mi corazón no tiene cabida para el odio”, declaró la ex Torbellino en el Reventonazo de la Chola.

Villalobos aseguró que ya perdonó a Aldo Miyashiro por su infidelidad y que aceptó sus disculpas por el bien de sus hijos.

"La vida es muy difícil, vivir además con una misma persona todos los días es bien complicado y que todos somos seres humanos y también nos equivocamos. Tampoco no podemos estar lanzando 'piedras' sin primero mirarnos a nosotros (...) Si una persona te pide perdón y lo está diciendo realmente (...) yo creo que uno siempre puede perdonar", mencionó.

Enfocada en el teatro

Más allá de lo bien que le va en su vida personal, Érika Villalobos se encuentra enfocada en su carrera artística y actualmente protagoniza la obra de teatro La madre en el Teatro de Lucía, en Miraflores. La puesta en escena, en la que comparte roles con José Arbulú, José Argüelles y Mane Acosta, aborda el síndrome del nido vacío, una sensación que afecta a su personaje tras la partida de sus hijos.

"Es una mujer que sufre este trastorno porque no ha desarrollado ninguna habilidad u oficio en la vida, se ha dedicado el ciento por ciento a su familia y ahora se siente sola y vacía", comentó la actriz sobre su papel.

Las entradada para el espectáculo están disponibles a través de Joinnus.

