Aldo Miyashiro sobre Érika Villalobos: "Fracasamos como pareja, la responsabilidad fue más mía"

Aldo Miyashiro habló sobre la ruptura con su exesposa y madre de sus dos hijos, Érika Villalobos, con quien mantuvo un matrimonio de 17 años luego de separarse a mediados del año pasado. En una entrevista en el programa ‘El reventonazo de la chola’ el último sábado, el conductor de televisión reconoció que fracasó como pareja con la actriz y que, a pesar de haber puesto fin a su relación, espera que “sea feliz”.

"Quizá el legado emocional que podamos dejar a nuestros hijos es: mira nosotros no pudimos, fracasamos como pareja, la responsabilidad es más mia evidentemente, pero mira a tus padres que ahora estan separados y tienen la posibilidad de trabajar juntos (…) Porque más allá de que no estemos juntos siempre vamos a jugar para el mismo equipo, el de nuestros hijos", manifestó.

En ese sentido, Aldo Miyashiro mencionó que fue “un año y medio muy difícil” para él debido a la separación con Érika Villalobos y el fallecimiento de su madre. Además, agregó que “si bien pofesionalmente para él fue muy bueno, personalmente fue el peor año de su vida”.

“Todo lo que he vivido no se lo deseo a nadie, creo que nadie está hecho para resistir lo que se tiene que resistir (…) Yo quiero que entendamos que la única forma es saber que después del dolor viene la posibilidad de sanar y a mí me importaba mucho que Érika sea feliz”, recalcó.

Aldo Miyashiro y Érika Villalobos juntos en el primer avance de 'Perdóname' | Fuente: Instagram

Érika Villalobos sobre Aldo Miyashiro: “Yo ya lo perdoné”

Por su parte, Érika Villalobos sostuvo que “no tiene odio en su corazón” para Aldo Miyashiro y que ahora, que ya no son esposos, se llevan mejor que antes.

“Las personas siempre debemos tratar de tener paz en nuestro corazón y creo que hoy (con Aldo Miyashiro) nos llevamos mejor. Lo que está ocurriendo es que mucha gente quiere que yo odie (a Aldo). Yo no voy a odiar porque no quiero, mi corazón no tiene cabida para el odio”, declaró la exintegrante de Torbellino.

En efecto, Villalobos aseguró que ya perdonó a Aldo Miyashiro por la infelidad que tuvo con su exreportera Fiorella Retiz y que aceptó las disculpas de su exesposo por el bien de sus hijos, quienes estarán con ellos en la telenovela ‘Perdóname’ de América Televisión.

“La vida es muy difícil, vivir además con una misma persona todos los días es bien complicado y que todos somos seres humanos y también nos equivocamos. Tampoco no podemos estar lanzando ‘piedras’ sin primero mirarnos a nosotros (...) Si una persona te pide perdón y lo está diciendo realmente (...) yo creo que uno siempre puede perdonar”, mencionó.