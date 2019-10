Ernesto Pimentel presenta "Maestra Vida" del 11 al 20 de Octubre, en el Teatro Municipal. | Fuente: RPP

“El reventonazo de la chola” se encuentra en la lista de los cinco programas más vistos de la televisión peruana. Su creador, Ernesto Pimentel, considera que el "ingrediente” más importante del programa, además del humor, es la música, que mantiene a su público fiel sábado tras sábado.

Además del éxito en la pantalla chica, Pimentel ha decidido subirse a las tablas nuevamente para presentar el musical “Maestra Vida”, la ópera salsa de Rubén Blades, que contará con la participación de Ebelin Ortiz, Gabriel Gil y Leysi Suárez, entre otros. Esta vez, el elenco se reunirá en el escenario del Teatro Municipal, desde el 11 hasta el 20 de octubre.

Pero esa es solo una pieza en la vida de Ernesto, pues el intérprete de La Chola Chabuca acaba de convertirse recientemente en padre de un bebé llamado Gael, con quien se encuentra disfrutando sus primeros meses de vida, también en compañía de su madre biológica.

Háblanos sobre “Maestra vida”; este año presentas por segunda vez el musical.

Para nosotros es un honor poder contar de nuevo esta historia. Lo hicimos el año pasado en el teatro del colegio La Salle y ahora hacerlo en el Teatro Municipal nos llena de orgullo. Es uno de los escenarios más hermosos en los que he tenido la suerte de trabajar. Así que los invito a disfrutar de “Maestra vida”. No solamente está el contexto de la salsa, sino que es una gran historia de amor —potente—, con temas políticos interesantes. Y para mí es una forma de hacer algo cada año, salir de mi espacio de confort (porque me va bien en mi programa), pero quiero hacer otras cosas.

¿Por qué crees que tu programa “El reventonazo de la chola” se mantiene vigente a lo largo del tiempo?

Yo creo que no es un tema de nosotros o mío. La vida me ha permitido tener una carrera ininterrumpida en la televisión y “El reventonazo” se ha ido vistiendo del cariño que el público me ha regalado. Me he rodeado de personas generosas como Manolo Rojas, Mickito… Creo que es un equipo en el que todos jugamos y cualquiera de nosotros puede meter el gol del humor. Entretenemos y el público nos sigue convirtiendo, no solo en el programa más visto de la televisión peruana, sino que estamos en el top 5 de los programas más vistos de la televisión. Eso nos compromete a pensar, cada año, que más vamos a hacer.

Un ejemplo de un tema coyuntural fue el sketch con Briyit, la “vampiresa de la cumbia”.

Hacer del tema de que Briyit se olvidó una vez la letra de la canción [en “El artista del año”] algo para reírnos con ella y que ella misma pueda tomarlo también con humor fue genial. Creo que es naif, pero es nuestra propuesta de humor. Nosotros queremos que todo el público nos pueda ver.

Te acabas de convertir recientemente en padre de un bebé al que llamaste Gael.

Te voy a contar algo que no he dicho. Es un tema de nosotros, entre Miluska y yo… vivimos juntos y hemos asumido la paternidad sin ayuda. Vienen algunas personas a veces o nanas, pero nosotros asumimos la responsabilidad del bebé durante estos primeros meses. Me han llamado para hacerme notas, entrevistas sobre el bebé y he decidido no hacerlo: quiero realmente disfrutar esta etapa.

Entre Miluska y tú se apoyan.

Sí, cuando ella quiere ir a un concierto yo me quedo; cuando yo me quiero ir ella se queda y la verdad es que estoy muy contento y agradecido de la oportunidad de vivir toda esta zozobra hermosa del día a día de alguien como Gael… Fue una noticia que comuniqué al público porque ellos me han dejado soñar y este sueño alcanzado es gracias a ellos también.

¿Tuviste siempre el sueño de convertirte en padre?

Es algo que se dio cuando pude tener mi vida resuelta: tener la tranquilidad de poseer un espacio para vivir. Se dio la oportunidad hace años y luego Miluska me dijo ‘y si lo hacemos juntos’ y lo hicimos juntos. No hay nada más que comentar al respecto. Si tenemos que darle algún tipo de interés al tema es que soy una persona que está acompañándolos hace más de 30 años en los medios de comunicación que tiene un hijo. Te prometo que cuando tenga todas sus vacunas podré presentárselos.

Es inevitable preguntarte tu opinión acerca de la coyuntura política en nuestro país y la reciente disolución del Congreso dispuesta por Martín Vizcarra.

Yo quiero que el Perú no se detenga, yo quiero que cada uno cumpla su rol y que nos ciñamos a cumplir lo que cada uno debe. Y quisiera hacer un llamado, a que las mejores personas se pongan al servicio de la patria en estas nuevas elecciones que se convocan. ¿Quiénes tienen el amor al Perú como para servirle por un año? Yo lo haría y lo haría ad honorem porque me parece importante hacerlo y creo que es importante en este momento afianzar la Constitución, respaldarla y afianzar nuestros valores. Independientemente del color político que pueda tener cada quien; amar al Perú es no detenernos.

Tú lo harías por amor al Perú, pero hay algunos que dicen que nadie se postulará porque no obtendrán ningún beneficio.

Yo no quiero tener un rol político pero, si fuese el caso, si pudiera poder el corazón para salvar este puente yo creo que lo harían muchas personas. Yo sí pondría el pecho.