"Trabajo con miedo en muchas ocasiones": Esaud Suárez regresa a los escenarios tras denunciar extorsión

Esaud Suárez, cantante de cumbia conocido por sus temas 'Triste Payaso', 'Mi vicio mortal', entre otros éxitos, anunció su regreso a los escenarios luego de ser víctima de extorsión por parte de delincuentes que le vienen exigiendo el pago de 30 mil soles con el fin de no atentar contra su vida ni hacer daño a sus hijas, según contó a RPP hace unos días.

Ahora, el también compositor loretano contó que viene trabajando con miedo "en muchas ocasiones", pero que tiene que acostumbrarse ya que necesitar trabajar. Fue en el programa 'El reventonazo de la Chola', conducido por Ernesto Pimentel, que Esaud Suárez lamentó tener que soportar las amenazas.

"Quiero solidarizarme en este momento difícil que estás enfrentando, así como muchos artistas", señaló Pimentel. Seguidamente, Suárez respondió: "Sobre todo, dejo en manos de nuestro señor Jesucristo. En manos de su perfecta justicia".

"¿Has trabajado con miedo?", volvió a preguntar Ernesto Pimentel. "Sí, en muchas ocasiones sí, pero creo que ya me estoy acostumbrando", contestó 'El príncipe de la cumbia'.

Es así como Esaud Suárez se suma a la lista de artistas y agrupaciones que vienen siendo extorsionadas por facinerosos a cambio de cuantiosas sumas de dinero con el fin de que no atenten contra su integridad ni hacer daño a sus familias.

Esaud Suárez anunció su regreso a los escenarios tras denunciar extorsión. | Fuente: Instagram (suarezesaud)

Esaud Suárez denunció que es víctima de extorsión: "No puedo dormir"

Esaud Suárez, líder de la agrupación musical Los Tigres de la Cumbia, denunció a través de RPP que desde hace 20 días no podía trabajar porque extorsionadores le vienen exigiendo 30 mil para no atentar contra él y sus hijas.

Además, señaló que esta situación le viene generando depresión por lo que tiene que medicarse para poder descansar. Esto, debido a que le mandan mensajes con audios donde amenazan con atentar su vivienda o el bus donde viaja con dinamita. También les mandan mensajes extorsivos a sus hijas, situación que lo ha llevado a denunciar los hechos.

“Es muy preocupante para mí porque no puedo dormir. Los delincuentes les han escrito a mis hijas menores de edad. Cada vez que voy a entrar a Trujillo me han mandado amenazas. Al principio era suave, pero ahora se han metido con mis hijas y estoy preocupado. No puedo viajar, quién me garantiza la seguridad para dar mis espectáculos. Tengo que irme de aquí de Iquitos a la capital y moverme por todo el Perú para mis presentaciones; pero, así como estamos, no puedo viajar”, manifestó.

Esaud Suárez es conocido por ser la voz de emblemáticas canciones en Caribeños de Guadalupe y Papillón. | Fuente: Instagram (suarezesaud)

¿Quién es Esaud Suárez?

Esaud Suárez es un destacado cantante y músico peruano. Nació en la región amazónica de Iquitos y se graduó como profesor de música a los 21 años. Desde entonces, ha tenido una carrera exitosa en el ámbito musical, moviéndose entre varias orquestas antes de lanzar su propia agrupación.

Inició su carrera profesional en la agrupación Kaliente de Iquitos, donde se destacó por su voz aguda. Posteriormente, formó su propia orquesta llamada Súper Kaliente junto con unos amigos. Su talento lo llevó a integrarse a otras reconocidas orquestas como Caribeños de Guadalupe y Papillón, con las cuales alcanzó notoriedad por éxitos como 'Triste payaso' y 'Mi vicio mortal'.

Recientemente, Esaud Suárez ha emprendido una carrera como solista, consolidándose con su propia banda. Ha lanzado varios sencillos y videos musicales que han sido bien recibidos en plataformas como YouTube y TikTok, donde tiene una presencia activa y una base de seguidores en crecimiento.

A lo largo de su carrera, ha logrado ganarse el cariño del público, no solo en Perú, también en otros países de habla hispana, gracias a su talento. Actualmente, es una figura influyente en el género de la cumbia y sigue innovando con sus producciones musicales.

