"Estoy en peligro de extinción": Miki González revela cómo enfrenta el cáncer por segunda vez

Miki González fue invitado al programa Así somos de RPP, donde compartió detalles de cómo ha cambiado su vida después de enfrentar dos veces el cáncer y la importancia de la prevención de esta enfermedad. Además, confirmó su próxima presentación en el marco de sus 50 años de carrera artística.

"Yo tuve cáncer en 2015, pero no le dije a nadie. Lo tuve en la amígdala, me dieron radioterapia, eran como cuarenta y cinco sesiones. La radioterapia es como la bomba de Hiroshima, la gente que estuvo en contacto con la radiación tuvo deformación en su cuerpo; la radiación que me dieron con un láser específico me quemó la garganta, los músculos del cuello, tengo calambres constantes y se me cayeron las muelas [...] yo no puedo tragar, el músculo de tragar no tiene fuerza. Mi vida es complicada, si voy a comer un pescado frito tengo que hacerlo con palta porque no lo puedo tragar, como que no tengo salivación", comentó el músico.

Aunque logró superar la enfermedad en la garganta, en agosto de 2022 la salud de Miki González se vio nuevamente afectada por un cáncer de colon. Los médicos lo sometieron a una delicada operación de la que pudo salir airoso. Ahora, su estilo de vida ha cambiado de manera radical, asegura que ya no bebe ni fuma y debe seguir una alimentación estricta.

"El médico me dijo: 'Tú no tienes metástasis, tu tumor estaba en una parte de tu colon. Hemos sacado veintidós centímetros y hemos cocido con grapas. Pero tú te demoraste mucho en venir, así que debes recibir quimioterapia y radioterapia. No puedo pasarme de las tres de la tarde para almorzar y no puedo saltarme las comidas, es bien riguroso el tratamiento para mantenerme vivo", explicó.

Miki González deberá someterse a otra operación

Miki González, de 72 años, contó que la primera señal de alerta sobre su cáncer de colon fue el sangrado en las heces, pese a esta irregularidad en su salud, admitió que tardó mucho en acudir al médico.

En tres meses volverá a someterse a una operación endoscópica para evitar complicaciones. "Si no lo hago en ese tiempo ya me tendrían que abrir, porque si lo dejo más tiempo se convertiría en otro tumor. Tengo que hacer la tarea", aseguró.

"Estoy en peligro de extinción, pero al igual que las especies, si me protejo de la manera correcta podemos florecer", agregó.

Miki González alista nueva presentación

A pesar de los desafíos en su salud, Miki González continúa celebrando sus 50 años de carrera musical con un concierto junto a su banda. En esta ocasión, la agrupación JAS, liderada por Fiorella Cava, estará como invitada.

Acompañado por ocho músicos en escena, este espectáculo será un viaje por cinco décadas de éxitos, incluyendo canciones como Akundún, Vamos a Tocache, Chicles, cigarrillos, caramelos, Ponte tu vestido y muchas más.

"Ya estar vivo es un montón. Le quiero transmitir al público que vaya a verme porque no hay garantía de que haya otra (presentación). Todos queremos que haya, pero no podemos esperar que uno va a vivir quinientos años", comentó.

Las entradas ya están a la venta en Joinnus. El espectáculo se llevará a cabo el sábado 22 de junio desde las 8:00 p.m. en Yield Rock Bar (Jr. Carabaya 815, Plaza San Martín, Lima).

Trayectoria de Miki González

Juan Manuel González Masías, nombre de pila del artista, comenzó su aventura musical en la década de los 70 con guitarras, armónica, cajón y voz. Nació en España el 14 de abril de 1952 y se vio influenciado por la música de la época, especialmente el blues, que luego lo llevaría a experimentar sonidos nuevos.

Su primer álbum Puedes ser tú lanzado en 1985, cambió la historia del rock peruano. Este disco fue grabado en Buenos Aires en colaboración de Charly García, Cachorro López, Miguel Abuelo, Daniel Melingo y Andrés Calamaro.

