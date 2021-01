"Esto es Guerra": Mario Hart y Yaco Eskenazi regresan al programa reality como competidores históricos. | Fuente: Instagram

Le dejó las cosas claras. Tras el ingreso de Yaco Eskenazi y Mario Hart a “Esto es Guerra”, ambos no dudaron en mostrarse contentos de volver a pisar el set que los vio crecer como chicos reality.

Como se recuerda, ambos son competidores históricos ya que el primero, estuvo en el inicio de EEG, y su compañero, fue pionero en “Combate”. Al momento de defender cuál programa fue mejor, los dos se quitaron los trapitos al aire.

Eskenazi fue quien inició la conversación luego de asegura que “Esto es Guerra” siempre será el espacio de entretenimiento número uno en reunir a las familias en sus casas.

“Hoy nos volvemos enfrentar. Esta es una gran oportunidad para demostrar quién es el programa número 1 que es Esto es guerra", dijo el esposo de Natalie Vértiz.

No obstante, no contó con la respuesta de Mario Hart quien defendió a capa y espada a “Combate”: “Estamos en Esto es Guerra, pero que no se te olvide que el fundador, el pionero fue Combate. Y si existe es porque Combate existió antes", aseguró el piloto de autos.

Esto generó cierta tensión en el set, pero para poner paños fríos al tema, Eskenazi le agradeció por su comentario: "Gracias por darnos la idea y por impulsarnos a ser el número hace 8 años", dijo entre sonrisas.

LA NUEVA TEMPORADA DE EEG

En la nueva temporada de "Esto es Guerra" fueron presentados Yaco Eskenazi, Mario Hart, Melissa Loza, Paloma Fiuza, Rosángela Espinoza y Ximena Peralta, sobrina del futbolista Jefferson Farfán.

"Es un placer estar con ustedes. Siempre dije Dios me va a poner en el lugar que él quiera y me puso acá nuevamente con ustedes. Es una producción espectacular. Mantienen el ráting vigente y la gente los quiere. Estoy muy feliz de estar nuevamente en casa", señaló Loza.

Por su parte, Eskenazi comentó: "Hoy tengo una tarea especial: formar al equipo de los Guerreros y devolver el espíritu que siempre tuvimos".

Aún quedan otros nombres de participantes por ser revelados. El tribunal indicó que el programa volverá a los orígenes y los equipos se dividirán de acuerdo a ello.