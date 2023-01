Ethel Pozo conduce actualmente el programa "América Hoy". | Fuente: Instagram / Ethel Pozo

La presentadora de televisión Ethel Pozo recurrió a sus redes sociales para denunciar que su vivienda fue víctima de un robo. Según dijo en un videoclip compartido en su cuenta de Instagram, delincuentes ingresaron a su domicilio y la despojaron de varias cosas de valor, mientras ella y su familia estaban fuera.

Quien a la fecha conduce América Hoy afirmó que había salido de su casa con su hija, pero cuando regresó notó que los ladrones habían roto la cerradura de la puerta. "Esto no me ha pasado nunca, es súper fuerte y doloroso. Se han llevado cosas muy importantes para mí. Se han llevado dos discos duros con todas las fotos de mis hijas, desde que nacieron. También mi pasaporte con mi visa", dijo.



En el video, que hasta el momento acumula más de 14 mil reacciones, Ethel Pozo hizo un llamado a que los ladrones le devuelvan al menos su visa y pasaporte, pues tiene programado un viaje que no podría realizar si no recupera ambos documentos.

"Son las dos cosas que considero más valiosas de todo y que quizás alguien pueda ver el video y ayudarme. Quisiera pedirle a las personas que se han llevado mi pasaporte con mi visa, que lo devuelvan, es súper importante, saben lo difícil que es tramitarlo. Yo tenía justo un viaje familiar demasiado cercano y lo necesito. Les rogaría que me lo hagan llegar", sostuvo.

Ethel Pozo y su faceta actoral

Ethel Pozo quiere probar suerte en la actuación y seguir acumulando experiencia en la televisión. Tras su breve, pero auspicioso debut en la telenovela 'Luz de Luna', la hija de Gisela Valcárcel decidió tomar clases de esta disciplina artística y poner a prueba su talento en futuros proyectos.

"En enero voy a empezar un taller de actuación porque una de mis pasiones es actuar y, si bien, he tenido participaciones esporádicas a lo largo de los años, no he podido concretar algo más sostenido en el tiempo. Este 2023 voy a enfocarme en la actuación y en seguir creciendo en América Hoy", precisó en diciembre del año pasado.

Por otro lado, la conductora no descartó agrandar la familia junto con su esposo Julián Alexander. Sin embargo, es consciente de que cumplir este deseo a su edad, resulta complejo.

"Agrandar la familia, como siempre lo he comentado, es un tema que escapa de nosotros. Nos encantaría, pero hay un tema de edad. Voy a cumplir 42 años, así que, si Dios quiere, agrandaríamos la familia. Cada vez más converso con mujeres que quedan embarazadas naturalmente o con tratamiento, pero creo que eso siempre depende de Dios", explicó.

Aunque tiene dos hijas, Ethel dijo que estaría encantada de volver a convertirse en madre.





