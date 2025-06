Eva Ayllón abre su corazón y confiesa: “Aún me cuesta reconocer lo que he logrado”

La maestra de la música criolla celebra 55 años de carrera con un show en Fiestas Patrias. En conversación con Encendidos de RPP TV, habla de sus inseguridades, los doramas y su rol como guía para jóvenes artistas.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Aunque es considerada una de las voces más emblemáticas del Perú, Eva Ayllón confiesa que aún no logra asimilar todo lo que ha conseguido. “Sinceramente, cada vez que me presentan de alguna forma —he ido a varios pódcast—, cuando comienzan con que soy patrimonio... siento una vergüenza”, comentó la cantante en el programa Encendidos de RPP TV. “Después, la gente con la que trabajo me dice: ‘¿por qué vergüenza? Si tú haces esto, lo otro’. Y sí, pues, es cierto. Pero no tengo la costumbre de reconocerme”.

Eva volverá a cantarle al Perú el 19 de julio en el Coliseo Dibós con un concierto especial por Fiestas Patrias, en el que celebrará 55 años de carrera. Será una noche para corear clásicos como Esta es mi tierra y Contigo Perú. Durará tres horas, aunque para ella “es poquito, porque hay gente que canta mucho más”.

Eva Ayllón celebrará sus 55 años de carrera con el concierto 'Te canto… Perú', este 19 de julio en el Coliseo Dibós, con lo mejor de su repertorio criollo.Fuente: Instagram: @evaayllonoficial

"Aún me cuesta decir: eso soy yo"

Aunque ha aprendido a disfrutar de ser quien es, Eva Ayllón admitió que ha sido un proceso largo. “Hay cosas que no he alcanzado, definitivamente”, confiesa. “Tengo un psiquiatra y un psicólogo. Estoy en tratamiento, para apoyo. Aún me cuesta escucharlo, llenar el pecho y decir: sí, pues, eso es lo que soy”.

Asimismo, recordó sus inicios con nostalgia: “Quizás todavía la Eva que cantaba en el colegio con los zapatos con hueco, que se mojaba con la lluvia, esa Eva no entiende que progresó, que subió... He trabajado mucho para eso”. ¿Qué necesita? “No sé... darle un samacón, creo”, bromeó entre risas.

Eso sí, todo cambia cuando sube al escenario. “Soy muy feliz cuando veo la reacción del público, cuando cantan, bailan, se toman un trago, me dicen cosas. Entonces yo digo: lo estoy haciendo bien”.

Eva Ayllón en 'Encendidos' de RPP TV | Fuente: RPP

¿Eva Ayllón es sobrada?

“No soy sobrada, soy tímida”, aclaró Eva. “No soy una persona que quiere sobresalir todo el tiempo o aprovecharse de su nombre”.

“Hay gente que me mira mal, pero yo me quedo con los que me tratan con cariño”, añadió. Aunque evita ir al mercado para no ser reconocida, Eva Ayllón dijo que no le molesta que la llamen "negra presuntuosa", como la apodó Magaly Medina en alusión a su emblemática canción. “Es más, la he vuelto a reponer después de mucho tiempo”, contó.

Fan de los doramas (y de dormir)

Eva también reveló que su voz ha cambiado con el paso de los años. “Primero fumaba para engrosarla en los años 80. Luego, con los partos, se fue haciendo más gruesa. Ahora tengo que tomar clases de canto para hacer los altos. He perdido algunos con los 55 años cantando”, confesó.

Antes de un concierto, tiene un ritual claro: descansar. “El día del show duermo hasta las 2 o 3 de la tarde. Duermo medicada. Tengo dificultad para dormir por la adrenalina. Si no tomo la pastilla, te cuento la vida de todo el mundo al día siguiente”, bromeó.

También confía en una persona que “le limpia el aura” y le pasa piedras de azufre. “Te juro que me deja como nueva”, afirmó. Y si no tiene función, se queda en casa viendo doramas. “Soy doramalover. Me encantan. Los hombres son más bellos que las mujeres. Soy tan adicta que el próximo año me voy a Corea”, adelantó.

Eva Ayllón en 'Encendidos' de RPP TV | Fuente: RPP

“Soy una buena cuidadora”

Si no fuera cantante, Eva cree que se habría dedicado a cuidar personas. “No pude ser enfermera porque le tengo pánico a la sangre, pero sí soy una buena cuidadora”, dijo. “Si sé que estás enfermo, llego a las 7 de la noche y me quedo hasta el día siguiente. Si alguien fallece, acompaño desde la medianoche hasta el entierro”.

Esa misma vocación la aplica con los jóvenes artistas que la rodean, como Daniela Darcourt, Lita Pezo o Javier Luna. De hecho, hace poco comentarios en Instagram con Isabela Merced, la actriz de nacionalidad peruana que triunfa en Hollywood. “Siempre ofrezco mi ayuda como guía. Estoy para atenderlos, para decirles qué deben o no hacer, hasta dónde deben forzar su voz”.

Y lanza una advertencia entre risas: “El que no ha querido quedarse conmigo o dice que no necesita coach... ya no lo quiero ni mirar. Yo tengo coach, y si no está conmigo cuando grabo, no canto. Porque desafino, hago cosas que no están bien. Ella es quien me corrige”.

Revisa la entrevista completa a Eva Ayllón a continuación...

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis