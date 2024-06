Miriam Cruz, exvocalista de Las Chicas del Can: "'La loba' es un éxito en Perú y es la reina de los karaokes"

Internacional La merenguera dominicana se animó a cantar 'La loba' en RPP y presentó su nueva canción con Eva Ayllón.

La 'Diva del merengue', Miriam Cruz, recordada vocalista líder de Las Chicas del Can, está de regreso al Perú después de 12 años. Como parte de su gira nacional, visitará Iquitos este domingo, 23 de junio, por la Fiesta de San Juan y la próxima semana regresa a Lima para cantar en Barranco y, luego, viajará a Ica. "Estoy emocionada de mi reencuentro con mis incondicionales fans peruanos", comentó.

Si bien el grupo tiene grandes éxitos como Juana la cubana, Ta Pillao, El negro no puede y Las Pequeñas Cosas, la artista dominicana destaca el boom que ha tenido en nuestro país La loba, un tema lanzado en 1993.

"La loba ha causado un boom en Perú. Esta canción es la reina de los karaokes. Ahora está aquí 'La loba' para cantarlo en vivo", dijo Miriam Cruz en el programa Siempre en casa, de RPP. Para Cruz, la agrupación conformado por 13 mujeres fue su escuela y le ha servido para ser la artista que es ahora.

"Ahí fue que yo aprendí lo que ahora puedo expresar en un escenario, éramos una familia, éramos muchas mujeres de arriba para abajo y disfrutamos del éxito que el Señor nos permitió disfrutar juntas", aseguró. Por otro lado, señaló que el cambio que hay en la industria musical, como la tecnología, le ha servido para llegar a los más jóvenes.

"Era un poco más difícil antes, pero se lograba. Valoramos mucho lo que pasamos, había que fajarse y mucho. Los cambios han sido favorables y ahora podemos comunicarnos rápido con la gente, fue para bien. Gracias a las redes sociales podemos llegar y facilitar las cosas para los artistas. Yo comencé en tiempos difíciles y permanecer, es más difícil, y eso lo he logrado", mencionó Miriam Cruz.

Miriam Cruz destacó la popularidad de 'La Loba' en los karaokes en Perú y comentó sobre el cambio de la industria musical a través de los años. | Fuente: RPP

Miriam Cruz y su colaboración con Eva Ayllón

"Es una mujer de carácter, la siento así al cantar y para mí es un honor", dijo Miriam Cruz de Eva Ayllón, tras invitar a todos los oyentes de RPP a escuchar el merengue Usted pasó a la historia, que está disponible en todas las plataformas digitales. "Tiene que oír este merengue, es buenísimo. Estoy honrada de hacer ese feat con doña Eva y ojalá podamos hacerla juntas en vivo".

La dominicana va a cumplir 38 años de carrera artística y se mostró feliz de que el género siga vigente. "Soy feliz viviendo de mi merengue y de representar a mi República Dominicana. Tengo muchos años haciendo merengue que es el ADN de todos los dominicanos y me siento orgullosa de eso".

Por otro lado, Miriam Cruz no descartó volver a trabajar con otro artista peruano, ya que asegura que, aquí en Perú, la cumbia es su género bandera: "La cumbia peruana me gusta mucho. Cuando he venido antes, me ha tocado hacer shows con músicos de acá y tienen un dejo de ese ritmo que ustedes hacen, es un merengue lindo, es diferente, pero increíble. Me encantaría incursionar con algún artista peruano. Yo soy de las artistas que se lanza donde sea, eso suma, yo apoyo a las nuevas generaciones".

Al finalizar, expresó su admiración a Eva Ayllón: "Me inspira respeto y admiración por todo lo que ha hecho en su carrera. Agradezco su entrega en esta canción, hizo suyo el merengue. Que sea el disfrute de todos los que aman la música y el merengue", dijo sobre Usted pasó a la historia, que comparte coautoría con César Castro y producido por Edwin García.

Miriam Cruz fue nombrada Embajadora Musical de la Paz en Perú

En junio de 2011, Miriam Cruz, una de las mejores exponentes del merengue, cuyo registro y tesitura de su voz, es único e impecable, fue nombrada "Embajadora Musical de la Paz" en nuestro país como una muestra de respeto y cariño que se le tiene a la cantante y por el testimonio cristiano que viene realizando en diferentes ciudades que visita.

La cantante dominicana recibió el nombramiento y una Biblia, símbolo de la paz, de manos de Ruth Karina, de Artistas Cristianos Unidos/Sociedad Bíblica Peruana. "Siempre me ha gustado tus canciones y Dios me ha dado la oportunidad de conocerte y ahora entregarte este reconocimiento que simboliza el cariño y respeto que se te tiene por ser una de las mejores intérpretes dominicanas y estoy segura que servirá de inspiración para que otros artistas conozcan a Dios", indicó.

Por su parte, Miriam Cruz agradeció a Dios por esta designación "Esto es lo mejor que he recibido en el Perú, esta designación me compromete a seguir esforzarme día a día en los caminos del Señor y por supuesto a seguir cantando", acotó mientras recibía la distinción.

