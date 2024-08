Hijo de Eva Ayllón sobre denuncia contra Natalia Málaga: "Le mandé la evidencia y la respuesta que obtuve fue un chantaje"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Farándula Francisco, hijo de Eva Ayllón, contó sobre el chantaje que recibió por parte de Natalia Málaga

Hace unos días, se conoció que el hijo de Eva Ayllón, Francisco García Ayllón, denunció a Natalia Málaga por delitos contra el patrimonio por los daños contra su vehículo. Como se recuerda, se difundieron videos de la exvoleibolista rayando la camioneta. Además, en el podcast Puro Floro, que conducen los reporteros John Tirado y Gianfranco Pérez, del programade Magaly Medina, tuvieron acceso al documento policial.

Después de que todo se hiciera público, el ingeniero de sonido dio su versión en el programa En Escena, de RPP: en primer lugar, negó que haya filtrado el video y, luego, aseguró que había hablado con Málaga, pero no obtuvo una respuesta concreta.

"Lo primero que hice fue mandarle el video de evidencia a la persona que causó los daños y pensé que ahí podía quedar. A cambio, recibí una amenaza, un chantaje, no contra de mi vida, pero sí que podía filtrar algunas fotos que no sé qué podría ser. Pienso que quizá puedan ser privados. No creo que justifique sus actos. Es más un chantaje, tampoco fue una amenaza de que 'Te voy a pegar' o 'Te voy a matar'", dijo Francisco García Ayllón.

"Una vez que se dio eso y mostrándole a mi madre (Eva Ayllón), me dijo que proceda como yo lo vea necesario. Gestioné una denuncia y la hemos tenido que hacer mi novia (Jessica Zegarra) y yo, porque los carros afectados están a nombre de cada uno", agregó.

¿Qué se vio en las cámaras como evidencia contra Natalia Málaga?

Las imágenes de la cámara de seguridad del condominio mostraban que la única persona que estaba cerca al estacionamiento y al auto era Natalia Málaga, pero no era suficiente evidencia, porque no era una prueba contundente; así que Francisco García Ayllón y su pareja fueron meticulosos en cómo obtener más imágenes.

"Pongo una cámara GoPro en modo time lapse que toma fotos por segundos y, cuando termina su ciclo, se forma un video. Todo tiene sentido. Esa es la prueba de que efectivamente, sistemáticamente, está haciéndole daño al vehículo. Es una evidencia contundente del daño que le hizo al vehículo de mi novia, no mío, pero eso da pie a saber que todos los daños ha sido ocasionado por ella", mencionó el ingeniero de sonido.

¿Por qué Natalia Málaga causó daños al vehículo? "La verdad, hasta el día de hoy, nos preguntamos por qué lo hizo. Ella no me escribió ni a mí ni a mi novia, para decirnos el porqué. Lo que sí te puedo decir es que, con ese mensaje que me mandó después de ver el video, ella no lo niega".

¿Natalia Málaga buscará conciliación con Francisco García Ayllón?

"Si hay una conciliación, será dentro de la Fiscalía. Yo agoté todos mis medios para poder llegar a algo antes de que eso suceda, antes de hacer la denuncia. Cuando estuvo la denuncia en la comisaría en marzo de este año y, si se hubiera acercado a mí para arreglar esto, yo hubiera aceptado y hubiera levantado la denuncia. Además, pediría que me devuelvan la evidencia", dijo Francisco García Ayllón.

Como es de conocimiento, Natalia Málaga es mánager de Eva Ayllón y el hijo de la intérprete trabaja de la mano con su madre como ingeniero de sonido en todos los conciertos y giras. ¿Seguirá laborando con la artista? "No sé, el tiempo determinará eso, no puedo opinar ni pensar por otras personas, ni por mi madre ni por Natalia. Mientras que ella y su equipo decidan contar conmigo, yo siempre estaré al lado de mi madre y trabajaré con ella".

Actualmente, la exdeportista está en París y cabe la posibilidad de que demande a Francisco García Ayllón por difamación. "Podría ser, pero primero tendría que difamarla y no estoy haciendo eso. Solo estoy contando la verdad, estoy defendiendo mi integridad, mi dignidad, tano la mía como la de mi novia, estoy actuando como cualquier ciudadano, estoy haciendo lo correcto. Asimismo, dejó en claro que Eva Ayllón no tiene nada que ver con esto. "Todo el problema es con mi novia, Natalia y yo", finalizó.

