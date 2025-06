"No fue solo un beso": Flavia Laos afirma que Pablo Heredia "ilusionó" a Mayra Goñi

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Flavia Laos decidió salir al frente y responder a las afirmaciones de Pablo Heredia en la emisión del programa El valor de la verdad el último domingo 8 de junio.

La actriz y cantante peruana aseguró que Mayra Goñi, Ale Fuller y ella se encuentran “indignadas” por las revelaciones propaladas por el actor argentino de 45 años, quien asegura haber tenido un romance con las tres protagonistas de la telenovela Ven, baila, quinceañera.

“Tenemos un grupo las tres y estamos en shock todas, indignadas”, manifestó Flavia Laos a las cámaras de Amor y fuego al responder sobre lo que piensa de lo dicho por Pablo Heredia sobre ella y sus dos amigas.

Asimismo, la también influencer de 27 años aseguró que el exactor de Rebelde Way y Floricienta tuvo un romance con Mayra Goñi. Laos recalcó que Goñi fue “ilusionada” por el argentino y que no solo fue un beso como dijo este en el sillón rojo.

“(Pablo Heredia) ilusionó a mi amiga (Mayra Goñi) y salió con ella. No fue solo un beso. Él jugó con ella. Mi amiga estaba súper mal”, sostuvo.

En otro momento, mencionó que Pablo Heredia buscaba ponerla en contra de Ale Fuller mostrando unos chats donde el argentino le dice a Laos que Fuller “no era su amiga porque le tenía envidia”.

“¿Él te ponía en contra de Ale Fuller?”, consultó el reportero del programa de espectáculos a Flavia Laos. “Claro. ¿Quién más va a estar involucrada? Él me ponía en su contra”, respondió.

Pablo Heredia interpretó a Blas Heredia en la popular telenovela argentina Rebelde Way. | Fuente: @rebeldeway

Flavia Laos admite error y aclara relación con Pablo Heredia

Flavia Laos rompió su silencio sobre su pasado amoroso con el actor argentino Pablo Heredia. En una transmisión en vivo, la actriz ya había confirmado el romance, anticipando la emisión del programa El valor de la verdad, donde Heredia contó su versión.

En declaraciones para Magaly TV La Firme, Laos reconoció haber cometido un error al mencionar su edad durante la relación. “Me equivoqué en la edad porque tenía 20, pero fue porque estaba grabando Ven, baila, quinceañera. Dos años no hacen la diferencia. Nunca quise decir eso, nunca dije que era menor de edad”, explicó, aclarando que no tenía 17 años.

La también cantante negó haberse involucrado en la relación que Pablo Heredia mantenía entonces con Ale Fuller. “Yo le conté a Ale cuando pasó todo y quedamos en no hablar nada. No me metí en la relación de Ale. Estoy segura”, sostuvo.

Flavia invitó al público a ver la edición de El valor de la verdad protagonizada por Heredia, asegurando que “hay sorpresas”. También deslizó que su participación en el programa habría sido motivada por una recompensa económica: “(Se sentó) por plata pues”.

Flavia Laos señala que Mayra Goñi, Ale Fuller y ella están "indignadas" con lo dicho por Pablo Heredia. | Fuente: Instagram

¿Quién es Pablo Heredia?

Pablo Ignacio Heredia es un actor y cantante argentino que radica desde hace varios años en el Perú. En su juventud, cursó talleres de teatro en Tucumán y participó en las icónicas telenovelas argentinas: Verano del 98, Rebelde Way y Floricienta.

El 2001, estuvo en el reality argetino Gran Hermano y luego siguió con su carrera como actor de telenovelas juveniles en El Patrón de la Vereda y El refugio.

Pablo Heredia llegó al Perú el 2015 para grabar escenas de la telenovela Ven, baila, quinceañera, donde obtuvo el papel de Lucas Pedraglio lo que le permitió actuar al lado de: Mayra Goñi, Flavia Laos, Ale Fuller, Emilia Drago, Andrés Vilchez, Leslie Stewart, entre otras personalidades peruanas.

El 2017, Pablo Heredia se unió al elenco de la telenovela Te volveré a encontrar donde actuó al lado de Alondra García Miró. El 2018, interpretó a Jano en la segunda temporada de Ojitos Hechiceros. El 2024, volvió a América Televisión para la telenovela Súper Ada.

