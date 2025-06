Pablo Heredia y la pregunta sobre Alessandra Fuller y Flavia Laos que no respondió en 'El valor de la verdad'

El actor argentino sorprendió con confesiones sobre su romance con Flavia Laos, pero se reservó una de las preguntas más esperadas del programa.

Este domingo, Pablo Heredia se sentó en el temido sillón rojo de El valor de la verdad para revelar detalles inéditos de su vida personal —como pocas veces lo ha hecho— y los romances que ha tenido con figuras como Alessandra Fuller y Flavia Laos. Sin embargo, el actor argentino no respondió una pregunta clave que le hizo Beto Ortiz. “Espero que no me juzguen”, dijo al inicio, anticipando una noche cargada de confesiones. Acompañado por sus amigos, los actores Nacho Di Marco y Peter Larra y la psicóloga Aranza Alvarado, Heredia no tardó en abrir su corazón, especialmente sobre su romance con Flavia Laos, al que describió como intenso, pero breve.

Pablo Heredia reveló romances y momentos polémicos en 'El valor de la verdad', incluyendo su relación con Flavia Laos y su amistad con Milett Figueroa.Fuente: YouTube: @elvalordelaverdadoficial

Pablo Heredia y su vínculo con Flavia Laos El actor argentino respondió primero a la pregunta: “¿Besaste drogado a Flavia Laos?”. Sin tapujos, admitió que el beso ocurrió en una parrillada, luego de probar por primera vez drogas, en un ambiente relajado entre amigos. “Desde que terminé una relación empezamos a ser más íntimos… empezamos a ser más cariñosos hasta que se dio un beso”, contó.

Lo que empezó como un acercamiento casual se transformó, al menos para él, en algo más significativo. “Sí me enganché. No era una mujer más. Hubo un vínculo. No sé si fue amor, pero sí ilusión”, confesó. Cuando Beto le preguntó directamente si su relación con Laos había ido más allá, Pablo optó por el misterio: “Un caballero no tiene memoria”, dijo entre risas.

La pregunta que no respondió Pablo Heredia Una de las preguntas más esperadas del programa era: “¿Le fuiste infiel a Alessandra Fuller con Flavia Laos?”. Pero justo antes de que pudiera responder, su amigo Nacho Di Marco presionó el botón rojo para evitar que continuara. El estudio se llenó de risas y asombro.

“¿Qué pasó?”, exclamó Pablo, confundido. “Me parece que el botón rojo acaba de ser desperdiciado”, bromeó Beto. Como dicta el formato, la pregunta fue descartada y reemplazada por una de respaldo: “¿Dejaste de comer por 12 días?”, a lo que Heredia respondió que sí, algo que había ocurrido cuando participó en El gran hermano.

¿Patricio Parodi fue la razón del distanciamiento?

Otra pregunta directa fue la tercera: “¿Se acabó tu romance con Flavia Laos por Patricio Parodi?”. Pablo, fiel a su estilo, no lo negó. Recordó que coincidieron con Patricio en una discoteca y notó que Flavia se había ido al box privado de él: “En ese momento era Pablo Herida, no Heredia”, dijo entre risas. "Me percate que algo no estaba bien. Creo que nunca la tuve".

También mencionó que el romance no prosperó por varias razones: “Tal vez tuvimos miedo. Las cosas no se dieron. Lo nuestro no podía ser por un montón de aspectos. La edad, la imagen, el qué dirán. Los dos estábamos preocupados por ese tema”. Añadió que, al ver a Flavia en Esto es guerra junto a Patricio, comprendió que ella deseaba estar con él y “lo logró”.

