Pablo Heredia en 'El valor de la verdad': sus confesiones sobre Flavia Laos, Alessandra Fuller, Milett Figueroa y Paolo Guerrero

El actor argentino Pablo Heredia se sentó en el sillón rojo de El valor de la verdad para revelar romances, polémicas y detalles inéditos de su vida en Perú.

"Espero que no me juzguen", dijo Pablo Heredia antes de presentarse en El valor de la verdad. El actor argentino, recordado por la serie juvenil Rebelde Way y su paso por telenovelas peruanas, se sometió a las temidas preguntas del programa conducido por Beto Ortiz, donde habló sin filtros sobre romances, conflictos y experiencias que hasta ahora mantenía en reserva.

"Hoy decidí que conozcan un poco más de mi persona", comentó en un avance del programa. Por su parte, Beto lo anunció como “un hombre que no tiene miedo de expresar sentimientos ni sus emociones”, anticipando una entrega cargada de confesiones que no tardarían en generar titulares. En esta edición, el actor estuvo acompañado por sus amigos, los también actores Peter Lara, Nacho Di Marco y Aranza Alvarado.

Antes de que se emitiera el programa completo, ya se habían filtrado algunas de las preguntas que respondería Heredia: "¿Le fuiste infiel a Alessandra Fuller con Flavia Laos?", "¿Confrontaste a Paolo Guerrero por Alondra García Miró?", "¿Se acabó tu romance con Flavia Laos por Patricio Parodi?", y "¿Perdiste la cabeza por Milett Figueroa?".

Flavia Laos rompió su silencio antes del programa

Uno de los puntos más explosivos de esta emisión de El valor de la verdad fue la confirmación del romance entre Pablo Heredia y Flavia Laos, algo que hasta entonces no había sido declarado públicamente. Ante la revelación de Heredia en el adelanto del programa, Flavia decidió contar su versión de los hechos.

"Él no le fue infiel conmigo. Ellos estuvieron un tiempo largo juntos, pero no me metí en esa relación", afirmó Flavia en un live en Tiktok. Según la actriz de Ven, baila quinceañera, su vínculo con Pablo duró unas tres semanas o un mes, y ocurrió luego de que él terminara con Fuller. Además, mencionó que tenía 18 años en ese entonces.

Sin embargo, Beto Ortiz no tardó en responder a la aclaración de Flavia, especialmente en torno a su edad. "Él nos dijo que se enamoró de Flavia, que fueron novios cuando ella tuvo 21 años. Nosotros hemos recurrido a los documentos, como hacemos los periodistas.", precisó. Luego, le lanzó una recomendación directa: "Nunca pongas el parche antes de haber escuchado la otra parte".

Las preguntas que respondió Pablo Heredia en El valor de la verdad

¿Besaste drogado a Flavia Laos?

Sí (verdad) ¿Le fuiste infiel a Alessandra Fuller con Flavia Laos?

*No respondió porque tocaron el botón rojo

¿Dejaste de comer por 12 días?

Sí (verdad) ¿Se acabó tu romance con Flavia Laos por Patricio Parodi?

Sí (verdad)

¿Tuviste un choque y fuga con Poly Ávila?

Sí (verdad)

¿Besaste a Shirley Arica?

Sí (verdad)

¿Te peleaste con Mayra Goñi?

Sí (verdad)

¿Te dijo Nicola Porcella que es el más guapo de la televisión? (la formuló Gustavo Borjas)

Sí (verdad)



