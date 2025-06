"Mi hija sí estudia, quiere progresar": ¿Evelyn Vela lanza indirecta a Melissa Klug y Samahara Lobatón?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Evelyn Vela volvió a referirse a su examiga Melissa Klug y avivó la polémica que existe entre ambas. Además, defendió a su hija Ann después de que Samahara Lobatón y Klug hicieran comentarios sobre ella.

"Algunas facturan con el nombre de otras. Hay veces que la amistad no dura para siempre porque no es una amistad verdadera. Si lo fuera, duraría muchos años", dijo al programa América Hoy. Asimismo, destacó que Ann está enfocada en su carrera y en crecer profesionalmente:

"Ann está enfocada en sus cosas, su reinado, su universidad porque ella sí estudia. Es una chica que quiere progresar y quiere ser alguien en la vida", señaló. Estas declaraciones fueron señaladas como dardos para Samahara quien anunció que está embarazada nuevamente y por las rencillas que tuvieron.

Evelyn Vela le responde a Samahara Lobatón

En recientes declaraciones al mismo programa de espectáculos, hace unos días, Samahara contó que le había advertido a su madre sobre la amistad que tuvo con Evelyn Vela e insinuó que no era buena persona.

Ante ello, la empresaria decidió responderle y aseguró que no está en condiciones de darle consejos a su mamá.

"Que voy a hablar de una persona que tiene carencias emocionales, deseo lo mejor, que va a ser nuevamente mamá... No éramos amigas, pero cuando nos encontrábamos siempre me recibía con cariño, me hablaba bien", comentó. Por otro lado, acotó que a lo único que le dará importancia es a su hija: "Eso no me interesa. Lo que me importa es mi familia y la educación de Ann", sostuvo.

¿Por qué Melissa Klug y Evelyn Vela se pelearon?

De acuerdo con Melissa Klug, su amistad con Evelyn Vela tiene que ver por una rencilla entre sus hijas. Según Klug y su hija Samahara, mencionaron que Ann, hija de Evelyn Vela, se habría metido en la relación de Melissa Lobatón (hija de Klug) con su pareja de ese entonces.

"Fue por lo que le hizo su hija a mi hija, y ella sabe perfectamente qué pasó. Si ella desea, yo lo comento", dijo para Magaly Tv La Firme. Sin embargo, Vela contó que todo terminó porque ella no le apoyó cuando la involucraron con Christian Cueva: "¿Qué habla? Su problema es otro. Lo que las mocosas hagan, ¿yo qué tengo que ver con ese tema? Ellas son mayores de edad. Lo que pasa es que ella no quiere admitir que se resintió por lo de Cueva, porque no la defendí".

Por otro lado, Vela le pidió que no mencione a su hija Ann porque no tiene nada que ver en sus problemas: "¿Por qué tiene que meter a mi hija en esto? No entiendo. Yo jamás meto a sus hijos en nada. Tranquila, que yo también puedo dar mi opinión sobre lo de Cueva. De verdad, estoy en mi mejor momento para responder y no caer en provocaciones. Mi hija no pertenece a la farándula, no necesita hacer escándalos".