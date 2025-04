"Si me vas a engañar, que sea rápido": Pamela Franco revela que le dio un ultimátum a Christian Cueva

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Tras los recientes escándalos de infidelidad revelados por Pamela López en el programa El valor de la verdad, la cantante Pamela Franco decidió hablar sobre los límites en su relación con el futbolista Christian Cueva. Según contó, ya tuvieron una conversación seria al respecto y ella fue clara en pedirle que no la haga perder el tiempo con una traición.

Pamela aseguró que se adelantó a posibles problemas en la relación y dejó una advertencia directa: si él tiene intención de serle infiel, que no lo prolongue innecesariamente.

“Le he dicho: ‘Si me vas a engañar, por favor, que sea rápido, para no perder tanto tiempo. No te demores, porque ni el tiempo ni la oportunidad regresan’. Mi papá siempre decía que la oportunidad perdida, el tiempo y la flecha lanzada -las palabras que uno dice- no vuelven”, expresó la cumbiambera en La Karibeña.

Además, Pamela Franco reflexionó sobre sus relaciones pasadas, dejando en claro que no se arrepiente de haber estado con Christian Domínguez ni con ninguna de sus exparejas, a pesar de las infidelidades que sufrió. “No me arrepiento de los errores ni de las personas con las que estuve, pero sí pienso en el tiempo. A veces una pierde ocho años y esos años ya no regresan. Qué bueno que existe el botox”, dijo entre risas.

Pamela Franco confesó relación clandestina con Christian Cueva

Pamela Franco admitió que mantuvo una relación clandestina con Christian Cueva. La bailarina y exintegrante de Alma Bella señaló que conoció al exfutbolista de Alianza Lima el 2018 cuando estaba casado —y conviviendo— con Pamela López.

“Sí, tuve una relación sentimental con Christian Cueva. Me involucré con él en 2018, pero fue en idas y vueltas. Entraba en un tema de mentiras (…) Por eso es por lo que eran idas y vueltas. Por eso, él me decía una cosa, me mostraba otra cosa, luego salía otra cosa”, expresó la cantante en una entrevista en el programa Mande quien Mande en febrero de este año.

De igual manera, Pamela Franco señaló que pudo conocer a Christian Cueva “a través de una persona” en común y mencionó que fue el exmundialista de Rusia 2018 quien la quiso conocer tras haberla visto en una reunión en Trujillo.

¿Pamela Franco se comprometió con Christian Cueva?

En sus más recientes publicaciones en TikTok, Pamela Franco sorprendió a sus fans al lucir una sortija con una piedra en forma de corazón, un diseño clásico que suele asociarse con compromisos matrimoniales.

El anillo es elegante y discreto, con un metal claro y una piedra brillante. Su diseño romántico y tradicional ha llevado a sus seguidores a preguntarse si se trata de un símbolo de compromiso con Christian Cueva.

Sin embargo, la duda persiste, pues el futbolista aún está legalmente casado con Pamela López, quien además mantiene una denuncia en su contra por violencia física y psicológica.

