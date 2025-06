"A golpes aprendimos": Rodrigo Cuba revela cómo es su relación con Melissa Paredes

El futbolista habló sin filtros sobre cómo es actualmente su relación con su exesposa, dejando entrever que aún hay heridas sin cerrar.

Tras las fuertes discusiones que han tenido Rodrigo Cuba y Melissa Paredes por su divorcio, el futbolista de la Universidad San Martín reveló que mantiene una buena relación de padres con la mamá de su primera hija. A través de sus redes sociales, el deportista hizo un juego de preguntas en su cuenta de Instagram donde un seguidor quiso saber cómo se llevaba con Paredes actualmente:

"La relación con Melissa, la verdad, es súper buena. Nunca lo imaginé porque nosotros tuvimos muchas diferencias y a golpes aprendimos. Nos está yendo súper bien, tenemos una buena comunicación, corremos de la mejor manera posible y lo principal es que la más beneficiada de todo esto es nuestra hija. Hemos entendido ambos como personas más adultas que tenemos que ser un equipo", dijo.

Asimismo, Rodrigo Cuba no tuvo reparos en responder sobre Ale Venturo. Pese a que compartió una imagen con el dedo pulgar levantado en señal de que todo va bien, recibió críticas, ya que no dio más detalles. Por ese motivo, decidió hacer otra story contando por qué lo hizo: "Todo bien, solamente que salgo con esa cara de cansado, porque no he hecho mi siesta y la verdad me estoy muriendo de sueño. No se arañen, por favor", aclaró.

Rodrigo Cuba responde sobre cómo es su relación con Melissa Paredes en la actualidad | Fuente: Instagram: @gatocuba16

¿Por qué Rodrigo Cuba terminó su relación con Melissa Paredes?

Melissa Paredes y Rodrigo Cuba legalizaron su separación en noviembre de 2021, dando por finalizado un matrimonio que duró casi cinco años. Este proceso empezó el 20 de octubre, cuando la conductora y actriz anunció en sus redes sociales que la relación sentimental entre ambos había terminado.

La modelo y el futbolista empezaron a salir dos años antes, luego que ella terminara su relación con el chico reality Ignacio Baladán. Según contó a Reporte Semanal, ambos iniciaron una convivencia a los seis meses de empezado su romance.

La ruptura de los ahora exesposos llegó en medio de un escándalo, propalado por el programa "Magaly TV: La Firme", que captó a Melissa Paredes junto a su compañero de baile en "Reinas del Show", Anthony Aranda.

Los altibajos de Ale Venturo y Rodrigo Cuba

La relación de Rodrigo Cuba y Ale Venturo también atravesó momentos difíciles. En noviembre de 2024, la empresaria confesó que tuvo que llegar a "acuerdos" con el futbolista luego de que este fuera captado con una modelo en una discoteca en mayo de 2023.

"Los acuerdos que tenemos no son porque una esté loca o por tóxica, sino porque Venturo reveló que, tras escuchar sus explicaciones, decidió perdonarlo. “Los que ambas partes queremos. Lo hablamos, lo escuché; fueron un par de semanas duras”, confesó en el pódcast Sin lenguas en los pelos.