"Somos afortunados": Samahara Lobatón anuncia que está embarazada y espera su primer varón

Samahara Lobatón, hija de Melissa Klug, anunció en sus redes sociales que está embarazada nuevamente. A través de su cuenta de Instagram, la influencer compartió una serie de imágenes donde, junto a sus dos niñas y su pareja Bryan Torres, hizo un gender reveal (revelación de género).

Con una torta que tenía el color azul dentro, la familia se mostró feliz de la próxima llegada de su primer varón. "Asael fuiste un sueño y ahora eres una realidad. Te esperamos rey", escribió Samahara confirmando el nombre del niño.

La polémica relación de Samahara Lobatón y Bryan Torres

Samaha tuvo una relación con Youna, quien es padre de Xiana, su primera hija en común. Tras el fin de su romance, Lobatón conoció a Bryan Torres, amigo íntimo de Jefferson Farfán, expareja de su madre. "Nos seguíamos en Instagram, pero no teníamos nuestros teléfonos, cambiamos números y comenzamos a hablar. Y una cosa llevó a la otra y comenzamos a vernos y salir", dijo en el programa Mande quien mande.

Sin embargo, recibieron críticas por la diferencia de edad ya que se llevan 10 años y no todo ha sido color de rosa ya que han pasado por rumores de infidelidad por parte de Torres, cosa que ambos negaron. También conflictos públicos y más. No obstante, han fortalecido su vínculo y hasta la actualidad, siguen juntos.

¿Qué piensa Melissa Klug de Bryan Torres, pareja de Samahara?

A fines de marzo, Melissa Klug se sentó en el sillón rojo de El valor de la verdad. A pesar de su valentía al enfrentarse a preguntas complicadas, esquivó una pregunta crucial. Al llegar a la novena, Ortiz le consultó: "¿Estás de acuerdo con la relación de tu hija Samahara con Bryan Torres?". En ese momento, sus amigos Juan Carlos López, ‘Canchita’ Centeno y Silvana Velarde, quienes la acompañaban en el set, intervinieron para evitar que respondiera.

Ante la interrupción, Beto Ortiz planteó una nueva pregunta: "¿Te contó Cueva que Pamela López le fue infiel con varios futbolistas?". A esto, Melissa respondió afirmativamente: "Él me contaba muchísimas cosas del club donde él jugaba. No me consta, es lo que me contó".

Y para rematar, Melissa añadió: "Todos esos futbolistas ya han recuperado su hogar, están bien, están con sus familias. Mencionarlos no viene al caso… Hay que hacer El valor de la verdad en Trujillo. Van a salir muchísimas damnificadas".