Fernando Díaz estrena 'Una tacita de café', el videopodcast donde se revelarán anécdotas inéditas de los invitados

Fernando Díaz hizo su debut en la conducción de Una tacita de café, el nuevo videopodcast de entrevistas que, además de estar disponible en Audioplayer y Spotify, podrá verse a través el canal de YouTube de Radio Felicidad.

Cada semana, el periodista y presentador conversará con un nuevo invitado del mundo del espectáculo, la música, el cine o la televisión. En cada episodio, el público podrá disfrutar de historias y anécdotas que no se han contado en ningún otro lugar.

"Comenzamos una nueva aventura! 'La tacita de café' es un videopodcast donde el café peruano recién molido y pasado es el pretexto para conversar de todo con nuestros invitados especiales, que en su mayoría son verdaderos amantes del café. Gracias al equipo de @radiofelicidad88.9 por confiar en mí y a ustedes por disfrutar este contenido que cada lunes tendrá un nuevo episodio en el canal de youtube de @radiofelicidad88.9", expresó Díaz en su cuenta de Instagram.

Con más de 20 años de experiencia en dominicales y programas periodísticos, Fernando Díaz es también presentador en Radio Felicidad.

Angie Arizaga fue la primera inivitada de Una tacita de café

La primera invitada de Una tacita de café fue Angie Arizaga, locutora del programa Despierta y conecta de Radio Corazón, quien compartió su experiencia como madre primeriza, algunas revelaciones de su relación con Jota Benz y mucho más.

"Todo pasa por algo y después de eso ya estuve un tiempo para para mí, para conocerme, para para seguir aprendiendo más de mí… Y en verdad no me arrepiento de nada porque todo me ha enseñado", sostuvo la exchica reality en el videopodcast.

Una tacita de café estrena episodio todos los lunes a las 3 p.m.

