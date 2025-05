Mario Irivarren fue captado pasando la noche en casa de Onelia Molina tras polémica en su relación

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Mario Irivarren y Onelia Molina continuarían su relación luego de la polémica vertida por la presencia de Vania Bludau en la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao el último sábado 26 de abril. El integrante de Esto es guerra fue captado por las cámaras de Amor y Fuego entrando a la casa de su pareja la noche del miércoles.

El mencionado programa de espectáculos registró a Mario Irivarren dejando su auto blanco afuera de la vivienda de la modelo. En seguida, el conductor de televisión entró a la casa sin salir hasta la mañana del día siguiente donde ambos habrían estado juntos.

La primera en salir fue Onelia Molina, quien lucía ropa deportiva para luego subirse a un auto que la esperaba afuera. Minutos después, el propio Mario Irivarren hizo su aparición confirmando que estuvo en la residencia de su pareja.

Acto seguido, un reportero de Amor y fuego se dirigió a Irivarren para consultarle si se habría reconciliado con Onelia luego de que esta demostrara un supuesto distanciamiento entre los dos después de que asistieran a la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao.

A pesar de la insistencia del hombre de prensa, Mario Irivarren no quiso dar declaraciones y optó por subirse a su auto para finalmente retirarse del lugar.

Mario Irivarren y Onelia Molina asistieron juntos a la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao. | Fuente: Instagram

Onelia Molina se quiebra tras polémica con Mario Irivarren

Onelia Molina habló por primera vez sobre la polémica con Mario Irivarren, quien le pidió disculpas por haber dicho que “llamaría después” a su expareja Vania Bludau en la fiesta realizada para celebrar la boda entre Alejandra Baigorria y Said Palao.

Fue durante la transmisión del programa Esto es guerra que la modelo señaló primero estar tranquila después de lo dicho por Irivarren.

Claramente cabizbaja por la situación, Onelia no quizo profundizar sobre el tema. “Estoy tranquila. Estoy bien. Considero que hice las cosas bien de inicio a fin y estoy tranquila”, dijo en un primer momento Onelia.

No obstante, luego no pudo ocultar su tristeza y dejó derramar algunas lágrimas al ser consultada sobre cómo terminará su situación con Mario Irivarren.

"No tengo nada que decir. Son sus acciones y que él hable, porque yo no quiero decir nada. No me siento bien actualmente. Por respeto a mí, a mi familia, no hablaré porque no quiero que me vean así. Entonces, no quiero hablar”, remarcó la influencer claramente afectada.

Finalmente, sostuvo que continuará trabajando en el reality de concurso donde también está Mario Irivarren. “Este es nuestro lugar de trabajo. Yo como siempre, desde el día uno que llegué di mi cien por ciento. Voy a dar lo mejor de mí”, concluyó.

Onelia Molina se quebró al hablar de polémica con su pareja Mario Irivarren. | Fuente: Instagram (oneliamolina_)

Mario Irivarren pidió disculpas a Onelia Molina por querer hablar con Vania Bludau

Mario Irivarren le pidió disculpas a Onelia Molina. ¿El motivo? Haberle dicho a Alejandra Baigorria que iba a llamar a su expareja Vania Bludau, quien estaba en la boda de Baigorria junto a Said Palao el último sábado 26 de abril.

En un video viral en Tik Tok, y demás redes sociales, mostró cómo Ale Baigorria bailaba con su amigo Mario Irivarren cuando de pronto la rubia le dice a su excompañero en Esto es guerra que Vania Bludau estaba detrás de él, a lo que este respondió: “Dile que la llamo más tarde”.

Este suceso generó varias críticas contra Irivarren por haber asistido a la boda, y posterior fiesta, de Alejandra Baigorria y Said Palao junto a su pareja Onelia Molina y decir en el mismo evento que llamaría a su expareja cuando estaba cerca suyo.

Al respecto, Irivarren se mostró arrepentido por avivar un posible reencuentro con una de sus exparejas. “Estoy aquí dando la cara, como uno tiene que hacer, como corresponde. Lo primero que corresponde es pedirle las disculpas del caso a Onelia, creo que es la persona más afectada en esta situación sin tener culpa alguna”, manifestó en su podcast Good Time.

Del mismo modo, lamentó que Onelia Molina esté siendo objeto de comentarios por algo que él dijo. En ese sentido, afirmó sentirse “muy dolido” por la situación.

“Siento que toda esta situación la pone en una situación muy incómoda y eso es lo que más me duele y lo que más me afecta, siento que le fallé y es algo que me duele muchísimo. Yo la quiero mucho y lo último que quiero es hacerla pasar por ese tipo de situaciones. Las disculpas desde lo más profundo de mi corazón”, sostuvo.

Onelia Molina posa separada de Mario Irivarren durante la 'Boda del año'.Fuente: Instagram (oneliamolina_)

