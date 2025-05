Alejandra Baigorria aclaró conversación con Mario Irivarren que generó polémica con Onelia Molina

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alejandra Baigorria salió al frente para aclarar lo sucedido con su amigo Mario Irivarren. Desde Turquía, donde disfruta de su luna de miel con su esposo Said Palao, la empresaria de 37 años no dudó en aclarar qué cosa le dijo al integrante de Esto es guerra durante la fiesta de su boda celebrada el último 26 de abril.

En efecto, la popular 'Rubia de Gamarra' confirmó que sí le avisó a Irivarren que su expareja Vania Bludau estaba detrás de él, tal como lo dice en un video que se volvió viral, desatando ola de críticas por supuestamente intentar unir a Mario con su expareja, algo que, de acuerdo con Baigorria, no es cierto.

"Atrás está Vania y no sé qué hacer, fueron literal las dos únicas palabras que dije", expresó la modelo e influencer en un adelanto del programa Esta noche, conducido por la Chola Chabuca.

Finalmente, mostrando diversas fotos en templos, puentes y yates, Alejandra Baigorria y Said Palao confirmaron que se encuentran en Estambul, en Turquía, disfrutando de un viaje luego de su denominada 'Boda del año', donde asistieron figuras de la televisión, como Patricio Parodi, Mario Irivarren, Melissa Paredes, Vania Bludau, Onelia Molina, Natalie Vértiz, entre otros.

Vania Bludau también estuvo presente en la boda y fiesta de Alejandra Baigorria y Said Palao. | Fuente: Instagram

Mario Irivarren pidió disculpas a Onelia Molina por querer hablar con Vania Bludau

Mario Irivarren le pidió disculpas a Onelia Molina. ¿El motivo? Haberle dicho a Alejandra Baigorria que iba a llamar a su expareja Vania Bludau, quien estaba en la boda de Baigorria junto a Said Palao el último sábado 26 de abril.

En un video viral en Tik Tok, y demás redes sociales, mostró cómo Ale Baigorria bailaba con su amigo Mario Irivarren cuando de pronto la rubia le dice a su excompañero en Esto es guerra que Vania Bludau estaba detrás de él, a lo que este respondió: “Dile que la llamo más tarde”.

Este suceso generó varias críticas contra Irivarren por haber asistido a la boda, y posterior fiesta, de Alejandra Baigorria y Said Palao junto a su pareja Onelia Molina y decir en el mismo evento que llamaría a su expareja cuando estaba cerca suyo.

Al respecto, Irivarren se mostró arrepentido por avivar un posible reencuentro con una de sus exparejas. “Estoy aquí dando la cara, como uno tiene que hacer, como corresponde. Lo primero que corresponde es pedirle las disculpas del caso a Onelia, creo que es la persona más afectada en esta situación sin tener culpa alguna”, manifestó en su podcast Good Time.

Del mismo modo, lamentó que Onelia Molina esté siendo objeto de comentarios por algo que él dijo. En ese sentido, afirmó sentirse “muy dolido” por la situación.

“Siento que toda esta situación la pone en una situación muy incómoda y eso es lo que más me duele y lo que más me afecta, siento que le fallé y es algo que me duele muchísimo. Yo la quiero mucho y lo último que quiero es hacerla pasar por ese tipo de situaciones. Las disculpas desde lo más profundo de mi corazón”, sostuvo.

Mario Irivarren le pidió disculpas a su pareja Onelia Molina tras boda de Alejandra Baigorria y Said Palao. | Fuente: Instagram

Mario Irivarren explica por qué quiso llamar a Vania Bludau

Mario Irivarren confirmó que quiso llamar a Vania Bludau luego de haberla visto en la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao. Al respecto, el también presentador de televisión recalcó que su intensión solo era para poder "cerrar ciclos" luego de la tormentosa relación que tuvieron.

"[Quise llamar a Vania Bludau] porque siempre he pensado que sería bueno que, en algún momento, se dé esa conversación con Vania como para cerrar el ciclo de lo que pasó de los problemas del pasado, es de conocimiento público, que terminamos en malos términos y todos lo saben", explicó.

Asimismo, el exintegrante de Combate recalcó que, para él, es importante poder conversar con su expareja para poder seguir con su vida. "Siento que cuando el tiempo pasa y las heridas sanan, es bueno tener esa conversación para tener un cierre, las heridas del pasado, los rencores y que todos aquellos sucesos quedaron atrás", comentó.

