Wendy Ramos reflexiona por Fiestas Patrias con un divertido video de 'Pataclaun'. | Fuente: Composición

Wendy Ramos celebró Fiestas Patrias a su manera luego de publicar un vídeo sobre ‘Pataclaun’ donde los personajes como ‘Wendy’, ‘Machín’ (Carlos Alcántara) y ‘Gonzalete’ (Gonzalo Torres), interpretan diferentes temas criollos dedicados al Perú.

Sin embargo, decidió escribir una reflexión por 28 de julio donde espera que el Perú pueda salir airoso de esta pandemia y los peruanos pongan de su parte para seguir adelante a pesar de las adversidades:

“El Perú es lo que tú quieras ver en él. Puedes mirar lo que está mal, lo que le falta, lo que ha perdido o puedes ver todo lo que tiene de hermoso y valioso. También puedes ser capaz de ver todo, lo bueno y lo malo y seguir amándolo. Puedes elegir señalar sus heridas con rabia o puedes elegir dejar de quejarte y ayudar a curarlo. ¡Qué viva el Perú! ¡Te vamos a sacar adelante! #QueVivaElPerucito Gracias los fans de Pataclaun por pasarme este videíto”, se lee en la descripción de la publicación.

Cabe resaltar que más artistas como Maricarmen Marín, Eva Ayllón y Gian Marco han mostrado sus mensajes de celebración por la Independencia del Perú.

SOBRE LA PANDEMIA

Wendy Ramos habló sobre la pandemia y el confinamiento, lo cual la hizo recordar el tiempo en el que sufrió de ataques de pánico.

"Yo sufrí ataques de pánico hace como diez años. En aquella época estaba trabajando demasiado, había aceptado un trabajo extra que tuve que hacer de madrugada porque no me alcanzaba el tiempo y me vinieron por no dormir lo necesario", dijo en entrevista para Correo.

"Por eso ahora cuido muchísimo mis ocho horas de sueño. Nada es más importante que mi salud. No me ha vuelto a pasar", agregó. En ese sentido, consideró que se debe hablar más sobre la importancia de la salud mental y de buscar ayuda profesional para superar este tipo de enfermedades.

"Como no se habla mucho de salud mental, la gente que sufre estos ataques de ansiedad se siente muy sola. Cuando me sucedió, me asusté mucho porque no sabía qué me estaba pasando, porque nadie habla de eso. Cuando lo empecé a contar me di cuenta que le pasa a un montón de gente. Busqué ayuda profesional y logré detenerlo. Si haces las cosas bien, pasará, no tengas miedo, no será para siempre", señaló.