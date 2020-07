Conoce el origen de la Gran Parada Militar que se lleva a cabo cada 29 de julio. | Fuente: Composición | El Peruano

Cada 29 de julio podemos ver la Gran Parada Militar que se lleva a cabo en la avenida Brasil. Este es uno de los eventos más esperados por los peruanos ya que desfilan las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, la Marina de Guerra, la Fuerza Aérea y el Ejército.

Muchos acampan un día antes para lograr un buen sitio y ver el espectáculo en la que también asiste el presidente de la república, el Consejo de Ministros, el arzobispo de Lima y el Cuerpo diplomático.

Detrás de todo el protocolo y la marcha por Fiestas Patrias hay una historia. ¿Cuál es su origen? ¿Por qué causa esa sensación de orgullo en los peruanos? ¿Siempre se realizó los 29 de julio? Aquí conocerás su historia.

El Campo de Marte de Lima (antes el Hipódromo de Santa Beatriz) sería testigo de la Parada Militar. | Fuente: El Peruano

LA PRIMERA PARADA MILITAR

Desde que se proclamó la Independencia del Perú el 28 de julio de 1821, se realizaba el Te Deum y la parada militar en un mismo día. Sin embargo, fue muy diferente a lo que nosotros hemos visto ya que solo había seis batallones de infantería y 2 escuadrones de caballería que, por ley de presupuesto, existía y se concentraban en Lima, de acuerdo con el historiador Segundo Gálvez.

Con motivo del centenario de la libertad, en 1921, se decidió que la marcha se llevaría a cabo en la Plaza Bolívar. No obstante, se constituyó que el Campo de Marte (Hipódromo de Santa Beatriz) sea testigo del patriotismo. Por un motivo de orden, se estableció en 1939, que el Te Deum se realice cada 28 de julio y la Parada Militar cada 29.

Cada año iba mejorando la presentación y 1956 fue testigo de ello ya que llegaron los primeros aviones militares causando algarabía en los peruanos de ese entonces.

LA AVENIDA BRASIL

Desde 1960 hasta 1974, el Desfile Militar se trasladó a la avenida Brasil, debido a que el presidente Manuel Prado, quien cumplía su segundo mandato, aseguró que ese lugar habría más desplazamiento y comodidad para los protagonistas como los asistentes.

Ese año, participó el batallón del colegio nacional Nuestra Señora de Guadalupe ya que el establecimiento estaba de aniversario. Cronistas del diario El Peruano aseguran que, en 1977, hace 43 años de nuestra Independencia, las Fuerzas Armadas exhibieron sus cohetes de tierra-aire, siendo uno de los espectáculos más importantes y recordados.

Cabe resaltar que para 1960, el Perú, especialmente Lima, había crecido en migración por lo que muchos provincianos se acercaban a ver el desfile. La primera vez que marcharon en la extensa avenida, “presidió el acto el presidente de la república, su ministro de Guerra general de división Víctor Tenorio y el jefe de Línea fue el general de división Alejandro Cuadra, comandante General del Ejército por entonces”, aseguró Segundo Gálvez.

El presidente Manuel Prado, en su segundo mandato, trasladó el Desfile Militar a la avenida Brasil. | Fuente: El Peruano

CAMBIO EN EL 2000

“La Marcha de los Cuatro Suyos hizo que la Parada Militar cambie radicalmente y se realizó en las instalaciones del Cuartel General del Ejército en San Borja”, dijo el historiador. ¿La razón? Temían que los protestantes puedan arruinar el espectáculo ya que no estaban de acuerdo con la reelección presidencial de Alberto Fujimori.

El expresidente Alejandro Toledo cambió durante unos años el escenario de la marcha pasando de su lugar de origen a la avenida Brasil nuevamente por medidas de seguridad. No obstante, en el 2009, Alan García lo suspendió para evitar la propagación del virus AH1N1, puesto que, se tuvo que realizar el 8 de diciembre como celebración al día del Ejército del Perú y la batalla de Ayacucho.

Desde el 2010, la avenida Brasil ha sido testigo de la Gran Parada Militar todos los 29 de julio, donde varios países como Chile, Colombia, Ecuador, Bolivia y más, vinieron al Perú como invitados para mostrar sus Fuerzas Armadas.

2021 SIN PARADA MILITAR

No es la primera vez que no se realiza la Parada Militar, sin embargo, el contexto es diferente. Después de que el nuevo coronavirus se propagara por diferentes países, el presidente Martín Vizcarra anunció que no se llevará a cabo este año la marcha.

Como se sabe, muchas personas van a ver el desfile y debido a la gran concentración que alberca, fue suspendido.