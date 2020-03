Fiorella Cayo valoró el aporte que Anahí de Cárdenas viene dando durante su lucha contra el cáncer de mama. | Fuente: Instagram / Fiorella Cayo

Lejos de las cámaras, Fiorella Cayo continúa trabajando en su faceta como empresaria con su escuela de baile, aunque ha decidido colgar un instante los zapatos para sumarse como embajadora de la Liga contra el Cáncer en la campaña “Con salud yo puedo”.

En conversación con RPP Noticias, la actriz recordó cuando su hermana menor Bárbara padeció de un cáncer del que, por suerte, pudo recuperarse. “Tuvo un tumor que se desarrolló entre la nariz y la parte de la zona óptica”, relató la empresaria. “Felizmente se lo sacaron y todo se solucionó”, añadió.

Para la mayor de las hermanas Cayo, alcanzar el bienestar se logra gracias a la combinación de tres elementos: “La alimentación sana, el deporte y un estado de felicidad son vitales para no enfermarte”. Una idea que, según detalló, no podría ser posible en una sociedad enferma de machismo. “Por eso es tan importante motivar y afianzar el empoderamiento femenino y educar mejor a los hombres peruanos”, advirtió.

ANAHÍ DE CÁRDENAS, EJEMPLO DE LUCHA

Uno de los casos emblemáticos en la lucha contra el cáncer es el de Anahí de Cárdenas, la joven actriz que viene dando a conocer su batalla contra esta enfermedad a través de potentes mensajes en sus redes sociales.

Fiorella Cayo reconoció a RPP Noticias que sigue la cuenta de Instagram de la actriz de “Aj Zombis!” y confesó que está al tanto de sus historias. “Me encanta Anahí”, dijo al respecto. “Está contando su día a día, su experiencia… la apoyo totalmente”, añadió.

Además, la empresaria valoró la fuerza que encuentra De Cárdenas al saber mirarse a sí misma. “Creo que es un ser humano que ha crecido mucho a través de observarse más y sentir todo el proceso que está siguiente para transformar y curar su salud”, aseguró.

Finalmente, destacó la misión de su colega por transmitir un inspirador mensaje de aceptación. “Es una persona que está haciendo mucho bien a mucha gente. Muestra lucha, muestra afronte a su realidad. La gran mayoría de peruanos tendemos a hacer cosas que no deberíamos para no afrontar la realidad, porque no te aceptas a ti mismo”, aseveró.

Actualmente, Fiorella Cayo forma parte de las peruanas con historia de éxito que promueven la campaña "Con salud yo puedo" de la Liga contra el cáncer. A esta iniciativa también se sumaron Andrea Llosa, Susan Ochoa, Sofía Mulánovich, Inés Temple, entre otras.