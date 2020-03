Actriz reacciona a los memes que publicaron sobre su enfermedad. | Fuente: Instagram

La actriz Anahí de Cárdenas escribió un largo texto en su cuenta de Instagram comentando sobre cómo le afectó que unos alumnos universitarios hicieran memes sobre la enfermedad que está padeciendo.

Como se sabe, la protagonista de “No me digas solterona 2” sufre de cáncer de mama y, a pesar de confesar que también se ha burlado de imágenes que no debería, dijo que lloró cuando vio las suyas circular por las redes sociales:

“Esta semana he recibido un par de mensajes alertándome de un grupo en Facebook que está haciendo “memes” burlándose de mí. Me mandaron los memes. Los vi. Me hicieron llorar. Sí, me hicieron llorar. El que diga que nunca se ha reído de un meme cruel, está mintiendo. Yo me he reído más de una vez de cosas de las que no debería de haberme reído. Tengo un humor bastante negro y la gente que me conoce lo sabe”.

Sin embargo, Anahí de Cárdenas aseguró que por ser un personaje conocido se valieron de eso y de su condición para hacer los memes:

“Pero el verme ser la protagonista de un meme, que no sirve para más que burlarse de mi aspecto físico, en un momento de enfermedad que claramente yo no escogí, me pareció cruel. ¿Pero es parte de ser una figura pública, no? Siempre hay un lado positivo y un lado negativo para todo”.

No obstante, la actriz peruana dijo también que esto tiene que servir para que las personas puedan reflexionar sobre el sufrimiento de los demás, y espera que sean empáticos:

“Las burlas no son lo peor ni será lo peor que me va a pasar en la vida. Ni si quiera el cáncer será lo peor ni lo mejor de mi vida. Pero lo que sí, ambas cosas son motivos para reflexionar. Qué queremos, dónde estamos, dónde ponemos nuestra atención, y como lidiamos con las desgracias, propias y ajenas. Nuestra falta de compañerismo, empatía y sentido de comunidad”.

Finalmente, Anahí de Cárdenas terminó dando un consejo a todos sus seguidores y les pidió que sean conscientes con lo que comparten, ya que no saben cómo puede afectar a la persona de la que se están burlando:

“Es como cuando vas al teatro, estás en pleno drama y la gente se ríe. Es un fenómeno extraño, pero todos tenemos maneras diferentes de procesar la incomodidad, dolor y el miedo, entre otros sentimientos negativos. Me da pena yo ser el centro de estas burlas, claro que sí, me indigna, claro que sí... pero mucho no puedo hacer al respecto más que reflexionar, visibilizarlo, y quizás hacerlos pensar dos veces antes de compartir algo cruel, que va a herir a alguien”.