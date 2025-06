"Yo nunca dije que tengo códigos": Flavia Laos confirma que tuvo romance con Pablo Heredia, ex de Ale Fuller

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Después de que Pablo Heredia revelara que tuvo un romance con Flavia Laos en el adelanto de El valor de la verdad, la recordada protagonista de Ven, baila quinceañera decidió -luego de mantenerlo en secreto por muchos años- contar su verdad.

Como se recuerda, en esa época, Ale Fuller, mejor amiga de Laos, mantenía una relación con el actor argentino. No obstante, su amistad se rompió cuando en la última temporada de la novela, Laos y Heredia también estuvieron juntos. A través de un live de TikTok, la modelo aclaró que no fue culpable de la ruptura de Fuller y Pablo, pero sí se sintió responsable de ello.

"Él no le fue infiel conmigo. Ellos estuvieron un tiempo largo juntos, pero no me metí en esa relación. Sí hubo algo, duró como tres semanas o un mes máximo. Eso fue después que ellos terminaran. Fue durante la novela, casi en la última temporada", mencionó, recordando que Flavia tenía 18 años en ese entonces.

"No era un secreto que yo salía y tomaba demasiado, era Britney Spears peruana, súper rebelde. La paraba fregando a cada rato y no me juntaba con las amistades adecuadas. También es culpa mía y lo acepto, fue una mala decisión", acotó.

Flavia Laos le pidió perdón a Ale Fuller

Los rumores entre los vestidores de Ven, baila quinceañera comenzaron a crecer sobre las rencillas entre Ale Fuller y Flavia Laos por Pablo Heredia. Para evitar más conflictos, Laos decidió contarle a Fuller todo lo que pasó.

"Fue algo que varios hablaban dentro de la novela. Tuvimos una conversación privada, donde las dos lloramos muchísimo. Obviamente ella estaba súper mal y yo me sentía una miércoles de persona, porque no creía que pude haber hecho algo así", agregó.

Sin embargo, pese a la tristeza, la conversación sirvió para tratar de recuperar la amistad con Fuller. "Nos pedimos disculpas y nos abrazamos, pero claramente ahí la amistad se rompió, y se rompió por un montón de tiempo".

"Ale y yo decidimos no exponerlo y mantenerlo bajo llave, fue decisión de nosotras. No teníamos por qué estarlo ventilarlo. Más bien, es triste que él se haya sentado a hablar sobre esto en un programa de televisión después de diez años (...) Yo le pedí disculpas y eso me deja en paz".

Toda esta situación llevó a que por fin, se reconcilien. "Ahora ella y yo estamos increíble. Somos amigas, somos como hermanas, no saben cómo hemos llorado por todo, porque han sido años separadas (...) No voy a dejar que un error del pasado friegue todo lo que he construido con mis amigas", dijo con la voz quebrada.

"Yo nunca dije que tenía códigos", dijo Flavia Laos

Casi al finalizar la transmisión, Flavia Laos se indignó al recibir comentarios negativos por su romance con Pablo Heredia y los usuarios compararon su situación con el caso de Luciana Fuster, quien también era amiga de Laos y después inició su relación con Patricio Parodi, ex de Flavia.

"Ya paren de inventar cosas, yo nunca dije que tengo códigos, nunca lo dije. Y si lo he dicho, sáquenme las pruebas. Eso no ha salido de mi boca, están haciendo mucho cruce de información, están asociando otras cosas", expresó.

Por otro lado, recalcó que fue un error del pasado y le ha servido para crecer como persona: "Quiero dejar esto atrás porque vendrá otro escándalo de otra persona en dos o tres semanas, y esto quedará en el pasado, porque así son las cosas", concluyó.