'Ven, baila quinceañera': así fue el reencuentro de Ale Fuller, Mayra Goñi y Flavia Laos

Un emotivo encuentro tuvieron Ale Fuller, Mayra Goñi y Flavia Laos quienes protagonizaron la famosa novela Ven, baila quinceañera, en 2015. Las actrices dejaron atrás sus diferencias y se juntaron para celebrar su amistad.

"Los tiempos de Dios son perfectos", escribió Fuller en la descripción; a lo que Laos respondió: "Fue muy muy lindo y emotivo este reencuentro y, sobre todo, poder hablar de muchos temas importantes que estaban pendientes. Las adoro hermanas, mis quinceañeras por siempre".

Si bien hace tiempo hubo rumores de un alejamiento entre Ale Fuller y Flavia Laos, la participante de El Gran Chef Famosos no quiso ahondar en detalles y solo mencionó lo siguiente:

"La verdad es que fue un tema difícil, muy duro para mí, que decidí no exponer, no tocar. Recuerdo que se me criticó por no dejar las cosas claras, por no ser directa con lo sucedido, pero fue una decisión que tomé para no seguir haciendo más ruido, para que no se critique más a las personas involucradas, para tratar de apagar un poco tanto ruido mediático. Preferí dejarlo como en privado, tener la conversación que se tenía que tener, y tomar esa decisión fue lo que me hizo estar más tranquila. No me arrepiento que haya sido así", dijo a El Comercio en ese entonces.

Cabe resaltar que Ale Fuller y Mayra Goñi tuvieron también un reencuentro en el reality de cocina donde, en el especial de Navidad el año pasado, se abrazaron y no pudieron evitar llorar.

Mayra Goñi, Alessandra Fuller y Flavia Laos se reencontraron y compartieron varias fotos juntas.Fuente: @alefuller

¿De qué trata Ven, baila quinceañera?

Rosy, Camila y Viviana, tres adolescentes de clases sociales distintas, cumplen 15 años y competirán en un conocido programa de televisión con la intención de convertirse en la mejor bailarina juvenil y obtener una fiesta quinceañera.

Además, estas jóvenes mujeres de distintos estratos sociales luchan por conseguir sus sueños, y son interpretadas por Mayra Goñi, Alessandra Fuller y Flavia Laos. El reparto lo completan Katia Condos, Leslie Stewart, Patricia Portocarrerto, Marcelo Oxenford, el argentino Pablo Heredia (Rebelde Way), Angie Arizaga y Nicola Porcella.

¿Por qué Flavia Laos y Ale Fuller se distanciaron?

En 2018, Pablo Heredia comentó que en su momento le disgustó mucho que lo vinculen sentimentalmente con Flavia Laos, su compañera de elenco en Ven, baila quinceañera, quien además es amiga de su expareja Alessandra Fuller.

"Me molestó muchísimo que me vinculen con Flavia [Laos], porque es amiga de Alessandra [Fuller]... Todo por un programa de espectáculos que es amarillista. La gente no puede pretender que si tengo una amiga durante 4 años no vaya a un concierto o no vaya a cenar. No puede ser que por estar caminando con una persona ya me tenga que vincular. No porque sea del sexo opuesto va a pasar algo", comentó el actor y cantante.

