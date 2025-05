Flavia Laos revela que no fue invitada a la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao "por obvias razones"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Flavia Laos reveló no haber sido invitada a la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao realizada el último sábado 26 de abril. La actriz y modelo peruana aseguró que no le llegó ninguna invitación a la denominada ‘Boda del año’ a pesar de ser conocida de Baigorria, quien la contrató como modelo e imagen oficial de su marca de ropa el 2022.

En efecto, Flavia Laos compartió varias grabaciones al lado de ‘La rubia de Gamarra’ para la publicidad de su marca de ropa. Cabe recordar que la también cantante fue pareja de Austin Palao, hermano de Said. “No, no me invitaron. ¿Por qué? No sé. No me invitaron”, declaró en diálogo para el programa Amor y fuego.

Asimismo, Laos, de 27 años, reiteró no saber el motivo por el que no fue incluida en la lista de invitados al matrimonio de la empresaria. “Es su matrimonio y se respeta su decisión”, mencionó.

Del mismo modo, recalcó no ser “tan cercana” a Alejandra Baigorria. Además, deslizó que la negativa podría ser por un encuentro con sus exparejas Austin Palao y Patricio Parodi, quienes sí acudieron a la ceremonia y a la fiesta. “No fui invitada por obvias razones”, acotó.

En otro momento, Flavia Laos manifestó que viene priorizando su carrera musical y su nueva imagen tras hacerse una operación de levantamiento de busto. “Me hicieron un implante para levantar mis senos (…) Lo hice por mí”, señaló.

Por otra parte, no descartó estar en un streaming con su expareja Patricio Parodi. Sin embargo, mencionó que no habla con él desde “hace mucho tiempo”. “Yo creo que no hay necesidad”, mencionó la exactriz de América Kids y Ven, baila, quinceañera.

Flavia Laos mantuvo una relación con Austin Palao, hermano de Said. | Fuente: Instagram (flavialaosu)

¿Qué pasó en la fiesta de Alejandra Baigorria y Said Palao?

La fiesta realizada por la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao estuvo envuelta en diversas polémicas que fueron registradas en video por varios programas de espectáculos.

Por ejemplo, Amor y fuego difundió imágenes de Thamara Medina Alcalá, medio hermana de Alejandra Baigorria, discutiendo con su madre Verónica Alcalá. Del mismo modo, el programa de espectáculos también compartió imágenes de Melissa Paredes siendo llevada en brazos por su pareja Anthony Aranda.

De igual manera, otro video mostraba a Vania Bludau y Austin Palao, hermano de Said Palao, bailando muy pegados y besándose, dejando entrever un romance entre ellos.

Por otra parte, Magaly TV: La Firme compartió un video de una supuesta pelea entre Patricio Parodi con un familiar de Alejandra Baigorria.

Alejandra Baigorria y Said Palao se casaron el sábado 26 de abril en la iglesia de San Pedro. | Fuente: Instagram

Flavia Laos dice que un pretendiente "debe ganar unos 20 mil dólares" como mínimo

Flavia Laos señaló que su prospecto ideal de pareja son hombres que puedan ganar mínimo 20 mil dólares mensuales y con “una buena posición económica”.

"Lo que pasa es que yo salgo con gente que tiene millones. Los prospectos con los que he estado saliendo, y conociendo fuera del país, son de buena posición económica. No le pregunto '¿cuánto ganas?' pero sé que ganan bien”, manifestó en una entrevista con Zein en el podcast ElAndenoZ.

Si bien Flavia Laos recalca que no les pregunta a sus galanes cuánto ganan, se asegura de que estos tengan buenos ingresos. En ese sentido, descartó estar interesada en hombres que no reciban un mínimo de 20 mil dólares al mes.

“Para que (la persona que quiera salir conmigo) sea aceptable. Así no sé, debe ganar unos 20 mil dólares (mensuales). Ese es el mínimo y estamos hablando de buena gente”, comentó.

