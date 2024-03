"No dejen sus sueños por nadie": Flavia Laos recuerda que rechazó propuesta de Netflix por amor

Flavia Laos ha obtenido notoriedad no solo en el país, también de manera internacional tras formar parte de un reality de Netflix. Si bien ha tenido más de una oportunidad de trabajo en esta plataforma, reveló que, en el pasado, rechazó una propuesta por amor.

La cantante nacional explicó que fue convocada para formar parte de otro reality del servicio de streaming, pero dijo que no por estar enamorada y no querer alejarse de su pareja. "Cuando me enamoro de alguien, pongo mi energía en esa persona y a veces dejo de hacer cosas que son importantes. Ahora me quiero dedicar 100% en la música y mi trabajo. No quiero estar dividiendo mi mente", dijo.

"(Rechace) una propuesta para Netflix durante (una relación). Me propusieron entrar a un reality, lo rechace por estar enamorada. De hecho, esta persona sabe, vio el contrato, todo, ya lo tenía en mano. Pero a veces uno piensa que las cosas van a ir bien, pero al final no se da. Yo di todo por esa relación, pero, igual, chicos no dejen sus sueños", agregó Flavia Laos a Rótalo TV.

Cabe resaltar que la intérprete no dio nombres, pero recordemos que grabó los episodios de Too Hot to Handle (2022) -su primera propuesta de Netflix- tras terminar su relación con Patricio Parodi y antes de iniciar un romance con Austin Palao. "Tengo responsabilidad en la decisión que tome, 100%, pero son cosas que pasan... es parte de crecer y darte cuenta. Chicos, no dejen sus sueños por nadie... después, llegó Netflix", finalizó.

Flavia Laos participó en la cuarta temporada del reality "Too Hot To Handle", que se estrenó en Netflix el 7 de diciembre de 2022.Fuente: @flavialaosu

Flavia Laos y su presencia en el reality Too Hot To Handle

La influencer Flavia Laos logró clasificar a la final de la cuarta temporada de Too hot to handle de Netflix; sin embargo, no pudo llevarse los 100 000 dólares. La modelo nacional no fue incluida entre las parejas finalistas, por lo que el gran premio no lo trajo a Perú.

En este reality británico, varios jóvenes solteros compiten por esta recompensa económica, pero la condición para que continúen es que no tengan intimidad.

Flavia Laos ha estado en la retina de muchos, ya que inició su carrera en la televisión desde que tiene ocho años, siendo protagonista de series, novelas y hasta conductora de TV.

¿Por qué Flavia Laos y Austin Palao terminaron?

Tras casi un año de relación, el ex chico reality y la influencer comunicaron que ya no tienen un romance. Además, ya no se dejaban ver juntos desde hace algún tiempo, y sus recientes apariciones individuales en redes sociales y televisión habían avivado los rumores de una crisis de pareja.

Sobre las razones de este distanciamiento, Palao explicó que ambos no comparten los mismos objetivos de vida. Agregó que el momento no es fácil para ninguno de los dos y solicitó respeto por su privacidad durante este período. Aunque aclaró que el cariño entre ambos sigue intacto, Flavia Laos destacó que la decisión de separarse fue tomada en un espíritu de madurez y entendimiento mutuo.

"Creemos y sentimos que esta es la mejor decisión que dos personas adultas y maduras puedan tomar. Les quiero agradecer a todos los fans que nos han apoyado incondicionalmente. No es un momento fácil para ambos, así que espero puedan entender nuestro silencio", manifestó.

