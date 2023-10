Flavia Laos revela por qué le dijo "no" a 'El Gran Chef Famosos'

A poco de estrenarse la cuarta temporada de El Gran Chef Famosos y con los primeros seis concursantes revelados, se especuló que una de las personalidades de la farándula que podría ingresar al reality de cocina era Flavia Laos.

Sin embargo, la influencer acabó con los rumores de una posible participación y explicó por qué le dijo no al programa, a pesar de haber sido convocada reiteradas veces.

“Voy a ser sincera, me han llamado para varias temporadas, pero ¿saben cuál es el problema? Mis tiempos. Yo paro viajando y tengo que quedarme un mes y medio para toda la temporada de El Gran Chef Famosos”, dijo Flavia Laos en un en vivo a través de su cuenta de Tik Tok.

Asimismo, la también actriz confesó que, si su agenda se lo permitiría, no dudaría en formar parte del reality pese a que no sabe cocinar, pero sí le gustaría aprender.

“Me gustaría, me encantaría estar ahí, siento que haría el ridículo”, agregó entre risas. “Me estaría enfrentando con algo que nunca me ha salido bien, pero lo haría igual, sería interesante”, sostuvo Flavia Laos.

Flavia Laos y su primer premio internacional

Con más de 4 millones de seguidores en sus redes sociales, Flavia Laos fue la única peruana nominada y ganadora en los People’s Choice Awards 2022. El contenido que viene realizando en sus plataformas le ha valido para que la consideren en la categoría ‘Influencer latina’.

Si bien compitió con nueve colegas de diferentes partes de Latinoamérica, la artista nacional confió en que el público le ayudó a llevarse los votos necesarios para traer ese premio a Perú.

“La gente está creciendo en las redes y se ha convertido en una industria. Todos somos un equipo. Mi trabajo es un sueño, es algo que siempre quise hacer. Desde chiquita me han cerrado puertas y me han dicho que no voy a lograr las cosas y ahora estoy nominada y gané en los People’s, mira tú”, comentó Flavia Laos a RPP Noticias en diciembre del año pasado.

Laos ha estado en la retina de muchos ya que inició su carrera en la televisión desde que tiene ocho años siendo protagonista de series, novelas y hasta conductora de TV. Por ello, la actriz considera que sus seguidores la han visto crecer y han estado en las buenas, malas y peores.

“Ellos saben cómo he evolucionado como persona, saben lo que he tenido que pasar para estar donde estoy. Los inspiro a seguir sus sueños, les digo que no se conformen. Lo peor que pueden hacer es no intentarlo y si lo hacen con el corazón y fracasan es parte de la vida”. "Cuando he conocido a mis fans en persona, algunos me han dicho que los inspiro y me han hecho feliz, siento que estoy haciendo bien mi trabajo”, agregó.