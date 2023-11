Flavia Laos sobre coronación de Luciana Fuster: "Siempre hay que apoyar a nuestros compatriotas"

Flavia Laos dejó de lado sus diferencias para hablar sobre la coronación de Luciana Fuster como Miss Grand International 2023. La influencer aplaudió la dedicación y el esfuerzo de la flamante reina de belleza tras imponerse por encima de 68 de las mujeres más hermosas del mundo, reunidas el último 25 de octubre en el Phú Thọ Indoor Stadium de Vietnam.

"Cuando alguien se pone la camiseta del Perú hay que aplaudirlo. Cuando lo hace bien tiene mérito porque es un súper esfuerzo", dijo Laos sobre la novia de su expareja, Patricio Parodi.

La modelo aprovechó la oportunidad para extender su reconocimiento a otros compatriotas que han destacado en distintas actividades, independientemente de su afinidad personal.

"Lejos de cómo te pueda caer esa persona, siempre hay que apoyar a nuestros compatriotas que nos están representando en el extranjero. Está Nicola, Milett, Pato Quiñones, yo, Luciana, Christian Pacheco (ganador de la medalla de oro en la maratón de los Juegos Panamericanos), entre otros, que quizás no tienen la pantalla y no se habla de eso, pero hay que darles el reconocimiento. Me refiero en general, si no te cae bien hay que apoyar igual. Hablo en general", añadió.

Finalmente, Flavia Laos descartó la posibilidad de participar en concursos de belleza. "Yo tengo otras cosas que quiero hacer en mi vida, me gusta la actuación, ser más artista, los realities. Sí, descarto estar en un concurso de belleza", concluyó.

¿Qué dijo Luciana Fuster tras ganar el Miss Grand International 2023?

Luciana Fuster hizo historia al coronarse como Miss Grand International 2023, en una ceremonia realizada en Vietnam. Tras devolver la corona a casa, luego de seis años de la victoria de la peruana María José Lora, Fuster agradeció a quienes la apoyaron durante la competencia.

"Lo hicimos, Perú. Lo logramos", compartió en redes sociales junto a un collage de imágenes donde resume su exitoso paso por el certamen internacional.

"Solo tengo palabras de agradecimiento por ser parte del proceso, por estar al tanto cada día, por todo el apoyo y amor que me han dado", escribió la reina de belleza, quien agradeció a su familia, a su pareja Patricio Parodi y a la organización. "Gracias a cada uno por el papel tan importante que han tenido en este camino".

"Justo cuando la oruga piensa que su ciclo terminó, se convierte en mariposa", añadió Fuster. "Estoy lista para volar. Hoy empieza un nuevo capítulo en mi vida y me prometo que será el más maravilloso. Estoy lista para trabajar de la mano con MGI, para tantos nuevos retos, ansiosa, feliz y con miles de emociones y sentimientos mezclados. Quiero que disfruten de este reinado tanto como yo lo haré".