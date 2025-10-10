"Mi cuerpo habló por sí solo": Flavia Laos revela que padece enfermedad incurable en la piel

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La actriz y creadora de contenido Flavia Laos compartió con sus seguidores un testimonio sobre su estado de salud. A través de un video publicado en TikTok, la artista peruana dio a conocer que fue diagnosticada con psoriasis guttata, una enfermedad autoinmune que afecta la piel y que, según explicó, no tiene cura. En las imágenes, mostró cómo su cuerpo se cubrió de manchas rojas.

Ella contó que los primeros síntomas aparecieron durante el 2024, cuando atravesó una crisis de estrés, e incluso recordó que en ese año también estuvo afectada por la muerte de su abuelo. Al inicio pensó que las erupciones eran parte de una reacción alérgica, pero los síntomas persistieron y decidió acudir al médico.

"Como siempre, yo me creía una máquina, hasta que mi cuerpo comenzó a hablar por sí solo", expresó la actriz. "Nunca había escuchado de eso y me puse a investigar. Resulta que es una enfermedad autoinmune. El doctor me dijo que no se sabe qué la causa, pero muchas veces aparece tras una infección o por estrés".

Laos comparte su proceso de aceptación

Flavia Laos explicó que, aunque la psoriasis guttata no es contagiosa, su tratamiento requiere de mucha paciencia y control, ya que puede entrar en periodos de remisión o reaparecer ante desequilibrios físicos o emocionales.

"Esto puede tardar meses en irse o puede quedarse contigo años", añadió.

En su video, la actriz decidió mostrarse sin filtros para hablar sobre la aceptación personal.

"Hoy por hoy no veo la psoriasis como algo negativo, lo veo como un recordatorio de que soy humana. Si tú también estás pasando por esto, quiero que sepas que no estás sola", concluyó.