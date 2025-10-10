"No permitiré que se me siga dañando": Maju Mantilla responde a presuntas revelaciones de Gustavo Salcedo

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La exreina de belleza y conductora de televisión Maju Mantilla volvió a pronunciarse acerca de su separación de Gustavo Salcedo y las recientes acusaciones sobre un presunto romance con el productor Christian Rodríguez Portugal, quien hace poco denunció haber sido agredido por el aún esposo de la presentadora.

Como se sabe, Salcedo se encuentra en el centro de la polémica luego de que el programa Magaly TV: La Firme difundiera unos audios en los que el empresario habría confesado haber espiado a Maju, motivado por sospechas de una presunta infidelidad.



A través de un extenso comunicado publicado en su cuenta de Instagram, Mantilla explicó que había optado por mantener silencio "por recomendación de sus abogados", pero que decidió pronunciarse ante los ataques que, según indicó, han afectado su honra y su rol como madre.

"Durante más de 15 días se ha mancillado mi nombre, dando por ciertas afirmaciones y declaraciones generadas por algunos medios de comunicación y por mi aún esposo", expresó. "Eso ha motivado un sinfín de agravios, insultos y calificativos que dañan mi reputación y condición de madre".

La recordada Miss Mundo 2004 aseguró que "jamás" ha descalificado al padre de sus hijos, aunque lamentó que "no exista reciprocidad en ese aspecto" hacia ella.

"Con el señor Salcedo me une solo una relación de padres y siempre tendré el ánimo de llegar a acuerdos con él de manera civilizada. Los temas referidos a un posterior divorcio se manejarán únicamente por la vía legal", señaló.

Maju Mantilla rechaza toda forma de violencia

En cuanto a las denuncias de violencia que involucran a su aún esposo Gustavo Salcedo y al productor Christian Rodríguez, Mantilla rechazó cualquier tipo de agresión o participación de su parte.

"Rechazo tajantemente los actos de violencia. La conducta con quien me une aún un vínculo matrimonial no la comparto ni la he inducido, como se afirma", subrayó.

Asimismo, manifestó que su principal preocupación es el bienestar de sus hijos, quienes, según indicó, han sido afectados por la exposición mediática del conflicto.

"Nunca he faltado a mis hijos, ahora estoy concentrada en cuidarlos ante todo este ataque mediático que los impacta emocionalmente. Ellos son siempre mi prioridad", afirmó.

Finalmente, Maju Mantilla adelantó que no ofrecerá más declaraciones a la prensa y que todos los asuntos relacionados con su vida personal serán tratados únicamente por la vía legal.

"No brindaré ninguna declaración adicional a los medios. Todo será manejado en el ámbito legal y familiar, priorizando el bienestar emocional de mis hijos y familia", concluyó.

