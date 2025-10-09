Miss Grand International 2025: cómo votar por la peruana Flavia López para que llegue al Top 10 del certamen

La modelo peruana ya se encuentra en Tailandia y participa en las competencias preliminares del Miss Grand International 2025. La gran final se celebrará el 18 de octubre.

¡Comenzó la competencia! Mientras las candidatas al Miss Grand International 2025 se preparan para la gran noche en la que se elegirá a la sucesora de Christine Opiaza, la organización ha abierto las votaciones del Miss Popular Vote, una oportunidad para que los fans impulsen a su favorita directamente al Top 10.

Esta es la oportunidad para que Flavia López, Miss Grand Perú 2025, se acerque a la corona y refuerce la sólida presencia del país en el certamen internacional, que en el pasado ha coronado a dos peruanas: Luciana Fuster en 2023 y María José Lora en 2017.

Flavia López busca el voto del público

La modelo trujillana, al igual que las demás candidatas, puede asegurar su pase al Top 10 gracias al voto del público. Esta dinámica —que se realiza a través del sitio web oficial del certamen desde el 2 de octubre— permite que la concursante con más votos obtenga un cupo automático en la final del 18 de octubre.

Hasta el momento solo tres representantes latinoamericanas se mantienen entre las diez favoritas: Colombia, que lidera el ranking con más del 35% de los votos, Cuba y Guatemala. Completan la lista Tanzania, Suecia, Malasia, Tailandia, Birmania, Zambia y Filipinas.

Flavia López, Miss Grand Perú 2025, lista para traer el vuelta la corona internacional a casa.Fuente: Instagram: @missgrand.peruoficial

¿Cómo votar por Flavia López en el Miss Grand International?

Para apoyar a la candidata peruana, solo debes ingresar a la página oficial del Miss Grand International, dirigirte a la sección de concursantes, buscar la foto de Flavia López, Miss Grand Perú, y presionar el botón “Vote”. Cada voto tiene un costo de 35 baht tailandeses, equivalente a poco más de 1 dólar estadounidense o 3,70 soles peruanos.

Flavia López se recupera de una lesión

Días antes de iniciar las actividades oficiales, Flavia López sufrió una caída que le provocó una lesión en la rodilla. A través de un comunicado, la peruana agradeció el apoyo recibido: “Gracias a la rápida atención y al apoyo de la organización, ya me encuentro siendo atendida por especialistas y enfocada en mi recuperación”.

Por recomendación médica, deberá usar muletas durante algunos días para evitar complicaciones. Sin embargo, su actitud se mantiene positiva: “Representar a mi país es un compromiso que asumo con pasión, entrega y amor. Seguiré dando lo mejor de mí, siempre por el Perú”.

A pesar de su lesión, Flavia continúa participando activamente en el certamen. El 6 de octubre desfiló con mucho cuidado —y con el apoyo de un corrector en su pierna izquierda— durante el Welcome to Hua Hin Gala Dinner. Al día siguiente, en el Bluport Hua Hin Fashion Show, se presentó en silla de ruedas con asistencia. Finalmente, durante la competencia en traje de baño, este jueves, Flavia reapareció visiblemente recuperada, aunque aún mantiene ciertas precauciones al caminar.

Flavia López, representante de Lima Centro, se alzó con la corona del Miss Grand Perú 2025.Fuente: Instagram: @missgrand.peruoficial

¿Quién es Flavia López?

A sus 20 años, Flavia López ya ha construido una sólida trayectoria en los certámenes de belleza. En 2023, representó al Perú en el Teen Universe realizado en Madrid, donde llegó al Top 6 y ganó el premio Teen Fan Vote gracias al respaldo del público.

En junio de 2025, compitió en el Miss Perú representando a Huanchaco y alcanzó el Top 5. Meses después, fue coronada Miss Grand Perú 2025, convirtiéndose en la sucesora de Arlette Rujel y asegurando su participación en el concurso internacional que hoy se desarrolla en Tailandia.

