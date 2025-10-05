Flavia López sufrió accidente durante ensayos del Miss Grand International 2025

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La representante peruana en el Miss Grand International 2025, Flavia López, informó a través de un comunicado oficial que sufrió una lesión en la rodilla durante los ensayos del certamen internacional de belleza.

“El día de ayer (sábado 4 de octubre), durante los ensayos, sufrí una caída que me ocasionó una lesión en la rodilla. Gracias a la rápida atención y al apoyo de la organización del concurso, ya me encuentro siendo atendida por especialistas y enfocada en mi recuperación”, expresó la modelo peruana.

Flavia compartió en sus redes sociales una fotografía desde el hospital y otra usando muletas, confirmando que, por recomendación médica, deberá mantener reposo parcial durante los próximos días.

“Por indicación médica, esta semana estaré utilizando muletas para mantener estabilidad y priorizar mi salud, con el objetivo de poder reincorporarme plenamente a las próximas actividades del certamen”, añadió.

Flavia López usa muletas tras accidente en el Miss Grand International 2025.Fuente: Instagram: @flaviaa.lopez

Miss Grand Perú agradece el apoyo de la organización

La reina de belleza aprovechó para agradecer el apoyo recibido tanto por parte de la organización internacional como de Miss Grand Perú, quienes la han acompañado de cerca tras el accidente.

“Quiero expresar mi profundo agradecimiento a todos por su pronta acción, preocupación y constante respaldo. También a mi organización nacional por acompañarme tan de cerca en este proceso, brindándome su apoyo y confianza para continuar en competencia”, escribió.

Finalmente, Flavia López reafirmó su compromiso con el país y aseguró que continuará preparándose con la misma pasión y entrega que la caracteriza. “Representar a mi país es un compromiso que asumo con pasión, entrega y amor. Seguiré dando lo mejor de mí, siempre por el Perú”.

El Miss Grand International 2025 continúa desarrollándose con diversas actividades previas a la gala final, en la que Flavia espera retomar su participación completa una vez recuperada de la lesión.

¿Quién es Flavia López?

A sus 20 años, Flavia López no es ajena al mundo de los concursos de belleza. En 2023, representó al Perú en el Teen Universe, realizado en Madrid, donde alcanzó el top 6 y ganó el premio Teen Fan Vote por su popularidad entre el público.

En junio de este año, participó en el Miss Perú 2025 como retadora por Huanchaco, donde logró llegar al top 5. Posteriormente, en la última edición del Miss Grand Perú, se coronó como ganadora, convirtiéndose en sucesora de Arlette Rujel.

De acuerdo con la organización, Flavia y las otras 72 candidatas iniciarán oficialmente sus actividades el 29 de septiembre, con una sesión de fotos y el primer ensayo. Un día después se realizará la ceremonia de entrega de bandas y las diez mejores candidatas compartirán una cena con Nawat Itsaragrisil, presidente y fundador del certamen.