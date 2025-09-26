Flavia López, miss Grand Perú 2025, se alista para viajar a Tailandia en busca de la tercera corona

La reina de belleza de 20 años representará al Perú en el Miss Grand International 2025, que se celebrará el 18 de octubre en Bangkok, Tailandia.

De Lima a Bangkok. Flavia López, miss Grand Perú 2025, se prepara para iniciar la carrera hacia la corona internacional y buscar repetir la hazaña lograda por Luciana Fuster en 2023 y María José Lora en 2017. La competencia se llevará a cabo el próximo 18 de octubre en Tailandia.

En septiembre, Flavia, de 20 años y natural de Trujillo, triunfó en el Miss Grand Perú, sumándose a la destacada tradición de reinas de belleza en el país. “Desde ese día mi vida cambió, porque me prometí que esta corona no solo representa un sueño cumplido, sino también una gran responsabilidad”, expresó.

Este sábado 27 de septiembre, a la 1:00 p. m., partirá desde el aeropuerto Jorge Chávez rumbo a Bangkok. A través de las redes oficiales del certamen nacional, López invitó a sus seguidores a acompañarla en este nuevo desafío: “Acompáñenme a partir rumbo a Tailandia para ser Perú en el Miss Grand International”.

¿Quién es Flavia López?

A sus 20 años, Flavia López no es ajena al mundo de los concursos de belleza. En 2023 representó al Perú en el Teen Universe, realizado en Madrid, donde alcanzó el top 6 y ganó el premio Teen Fan Vote por su popularidad entre el público.

En junio de este año participó en el Miss Perú 2025 como retadora por Huanchaco, donde logró llegar al top 5. Posteriormente, en la última edición del Miss Grand Perú, se coronó como ganadora, convirtiéndose en sucesora de Arlette Rujel.

De acuerdo con la organización, Flavia y las otras 72 candidatas iniciarán oficialmente sus actividades el 29 de septiembre, con una sesión de fotos y el primer ensayo. Un día después se realizará la ceremonia de entrega de bandas y las diez mejores candidatas compartirán una cena con Nawat Itsaragrisil, presidente y fundador del certamen.

Flavia López, representante de Lima Centro, se alzó con la corona del Miss Grand Perú 2025.Fuente: Instagram: @missgrand.peruoficial

¿Cuándo y dónde ver la final de Miss Grand International 2025?

La gran final del Miss Grand International 2025 se celebrará el 18 de octubre en el MGI Hall de Bangkok, Tailandia, siendo la segunda vez que este recinto acoge el evento.

La actual reina, Christine Opiaza, entregará la corona tras un año marcado por la polémica destitución de su predecesora, Rachel Gupta, quien denunció maltrato psicológico, abandono, manipulación y amenazas por parte de la organización.

