Johanna San Miguel se burla de streamer Tonino y desata polémica en redes sociales: ¿qué pasó?

Johanna San Miguel se volvió viral en las últimas horas luego de su participación en el podcast Good Time el último jueves. ¿Qué pasó? Resulta que la actriz peruana tuvo polémicos comentarios al referirse al físico del streamer Anthony Alencastre, conocido como Tonino, en una dinámica de evaluación para poder actuar junto a ella.

Fueron Mario Irivarren, Laura Spoya y Gerardo Pe’ quienes le mostraron a la intérprete de ‘Queca’ la fotografía de Tonino sin imaginar la inesperada reacción de la exconductora de Esto es guerra, quien no dudó en hablar abiertamente de su apreciación del también conductor del podcast Habla Good.

“Gran actor y con él creo que podrías hacer una buena escena. ¿Le vas?”, le preguntó Irivarren a la exmiembro de Pataclaún, quien respondió: “Yo tengo estómago”, generando las risas de los conductores y el equipo de producción.

“¿Puedo ser sincera? Para empezar, él tiene tetas (…) con esa me las (…) totalmente. Tiene más tetas que yo. Mil disculpas con la gente del programa. A mí me dijeron que sea como yo”, comentó San Miguel, haciendo reír al equipo de Good Time.

A pesar de llevar el tema con humor, las palabras de la también actriz de Al fondo hay sitio generaron diversas críticas en redes sociales considerando como “discriminatorias y ofensivas” sus palabras contra el streamer peruano.

“Ninguno defendió a Tonino”, “Tonino es mil veces más”, Esta señora insulta a otros y todo normal”, “Los comentarios a Tonino fueron muy bajos”, “Con Tonino no se metan”, fueron algunos de los mensajes en claro rechazo a lo dicho por Johanna San Miguel.

Tonino es un creador de contenido e integrante del podcast Todo Good. | Fuente: Instagram (soytonino)

Mario Irivarren, Laura Spoya y Gerardo Pe’ se disculpan con Tonino

Por otro lado, Mario Irivarren, Laura Spoya y Gerardo Pe’, conductores del podcast Good Time, lamentaron los comentarios de Johanna San Miguel contra el streamer Tonino.

“Lo tomé como una broma, pero no lo interioricé. Entiendo la molestia. Creo que somos conscientes que lo que pasó ayer acá estuvo mal. No nos vamos a justificar. La broma estuvo mal, el comentario, mejor dicho”, señaló Irivarren.

En ese sentido, la pareja de Onelia Molina se mostró arrepentido y pidió disculpas a Tonino. “Hablar del cuerpo de otra persona estuvo mal. Nuestra intención jamás será el hacer algo con el fin de molestar (a la otra persona). Yo voy a hacer una mea culpa de lo que pasó”, sostuvo.

En esa misma línea, Laura Spoya afirmó que no se excusaran admitiendo su responsabilidad por las críticas al programa. “Ayer la entrevista, en general, estuvo medio complicada e incómoda. No reaccionamos porque es algo que pasa en el en vivo. No supimos manejar la situación, por eso pido disculpas”, señaló la modelo.

Finalmente, Gerardo Pe’ reconoció que no actuaron “de la forma correcta”. “La reacción de nosotros no fue la correcta. Pedimos las disculpas del caso. Tonino es un buen amigo. Siempre estamos dentro de la joda hasta cierto límite”, comentó.

Johanna San Miguel saltó a la fama con su personaje de Queca en la serie Pataclaún. | Fuente: Instagram (johanna_san_miguel_dammert)

¿Qué dijo Tonino sobre los comentarios de Johanna San Miguel?

Anthony Alencastre, más conocido como Tonino, rompió su silencio y decidió pronunciarse sobre los comentarios sobre su cuerpo vertidos por Johanna San Miguel.

En el episodio de su podcast Habla Good, el streamer agradeció las disculpas de sus compañeros en Good Time recalcando que ese tipo de situaciones no deben repetirse con otras personas.

"Quiero dejar claro que no estoy molesto. Entiendo que en el entretenimiento a veces las cosas se dicen sin pensar. Pero no quiero que se normalice hablar del cuerpo de las personas. Eso no está bien y afecta a mucha gente", manifestó Tonino recibiendo el apoyo de la producción y demás integrantes del programa digital.