Flavia López se tropezó durante la pasarela del Miss Grand International 2025

La modelo Flavia López, Miss Grand Perú 2025, se encuentra representando al país en el prestigioso certamen Miss Grand International, donde hace dos años la peruana Luciana Fuster obtuvo la corona. Sin embargo, durante una de las pasarelas oficiales, la representante nacional vivió un incidente que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

En la ceremonia de bienvenida, Flavia deslumbró con un elegante vestido rosado con pedrería. No obstante, en pleno desfile, sufrió un tropiezo que casi la hace caer. Pese al susto, la modelo mantuvo la compostura, se reincorporó de inmediato y continuó su caminata, ganándose los aplausos del público.

El momento fue difundido a través de la cuenta oficial de TikTok del Miss Grand International, donde los internautas destacaron el profesionalismo de la reina peruana.

“El tropiezo de la suerte”, “Brilla con tropiezo y todo”, y “Seguridad le sobra, vamos Perú” fueron algunos de los comentarios de apoyo que inundaron las redes, reafirmando el favoritismo de Flavia López entre los seguidores del certamen.

¿Quién es Flavia López?

A sus 20 años, Flavia López no es ajena al mundo de los concursos de belleza. En 2023, representó al Perú en el Teen Universe, realizado en Madrid, donde alcanzó el top 6 y ganó el premio Teen Fan Vote por su popularidad entre el público.

En junio de este año, participó en el Miss Perú 2025 como retadora por Huanchaco, donde logró llegar al top 5. Posteriormente, en la última edición del Miss Grand Perú, se coronó como ganadora, convirtiéndose en sucesora de Arlette Rujel.

De acuerdo con la organización, Flavia y las otras 72 candidatas iniciarán oficialmente sus actividades el 29 de septiembre, con una sesión de fotos y el primer ensayo. Un día después se realizará la ceremonia de entrega de bandas y las diez mejores candidatas compartirán una cena con Nawat Itsaragrisil, presidente y fundador del certamen.