"Quiero construir una carrera con propósito": hija de Christian Meier descarta ser candidata en Miss Perú

Los concursos de belleza continúan y, tras encontrar a la nueva Miss Perú que representará al país en la próxima edición del Miss Universo, uno de los nombres que surgió para concursar en el concurso de belleza nacional, fue el de Gia Meier, la hija menor de Christian Meier y Marisol Aguirre.

Teniendo una carrera de modelo y en la industria, a sus 21 años está estudiando la carrera de Fashion Business y Marketing de la Moda; y ya ha participado en grandes eventos como la Semana de la Moda de Madrid.

Del matrimonio de Marisol Aguirre con Christian Meier nacieron tres hijos: Stefano, Taira y Gia. Stefano, el mayor, está siguiendo los pasos de sus padres y se abre paso en la actuación, mientras que la segunda hija, está alejada del foco público.

Gia es la hija menor de Christian Meier y Marisol Aguirre.Fuente: Instagram: @giameier

¿Por qué Gia Meier no postulará al Miss Perú?

Tal como lo hicieron Janick Maceta, Alessia Rovegno y Tatiana Calmell en su momento, Gia Meier reveló que ser una de las candidatas al Miss Perú no está en su radar. “En este momento, nada de eso forma parte de mis planes. Personalmente, siento que no es el camino que deseo seguir”, dijo para El Comercio.

Como ha desfilado en grandes pasarelas, no está interesada en los concursos de belleza sino en la industria de la moda: “Por ahora, mi enfoque está en el modelaje, en las redes sociales y en seguir creciendo dentro de la industria de la moda, que es lo que verdaderamente me apasiona”, agregó. “Desde pequeña me fascinaba acompañar a mi mamá a los ateliers donde mandaba a hacer vestidos; me quedaba maravillada con las telas, los cortes y la creatividad detrás de cada prenda”, aseguró recordando que salía de compras con su madre.

Asimismo, reafirmó que su camino no está en los certámenes: “Quiero construir una carrera con propósito”.

Gia Meier cursa el último año de la carrera de Fashion Business y Marketing de la Moda.Fuente: Instagram: @giameier

Su abuela Gladys Zender fue Miss Universo

Un 20 de julio de hace 68 años, en el Long Beach de California, el jurado encargado de elegir a la mujer más bella se rindió ante la belleza de una peruana de apenas 18 años, Gladys Rosa Zender Urbina, que, a su vez, pasaría a la historia de los concursos de belleza como la primera latina en ser elegida miss Universo.

Su recibimiento en Lima fue multitudinario y su bello rostro adornó la primera portada a color de la revista Caretas. Su serena belleza y el orgullo de haber traído para nuestra patria el título de Miss Universo fue fuente de inspiración para compositores como Nicolás Wetsel, quien le dedicó el vals que lleva su nombre, y Alicia Maguiña (condiscípula en el colegio Santa Úrsula), que le compuso una polka; ambas composiciones fueron interpretadas por Los troveros criollos.

Actualmente, nuestra reina de belleza tiene 85 años y está casada con Antonio Meier; dedicada a las manualidades en madera y tejido, además de estar rodeada de sus 4 hijos y nietos. Aunque muchos la identifiquen como la madre de Christhian Meier, preferimos reconocerla como la primera latina en ser coronada miss Universo en 1957.