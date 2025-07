"Ese capítulo ya lo cerré": Giacomo Bocchio descarta volver a la última temporada de 'El Gran Chef Famosos'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Tras anunciar el fin de El Gran Chef Famosos para darle pase a Yo Soy, uno de sus programas más exitosos de los últimos años, la noticia generó múltiples reacciones entre los seguidores del reality, quienes pidieron el regreso del chef Giacomo Bocchio para la temporada final, tras haber sido reemplazado por Luciano Mazzetti meses atrás.

En conversación con Perú21, el chef tacneño aclaró su situación respecto al programa. “La verdad que desde que me fui, la producción nunca me ha invitado”, declaró Bocchio, dejando entrever una falta de contacto con el equipo del programa.

Además, fue enfático al señalar que no regresará: “Yo creo que ese capítulo ya lo cerré”. Bocchio también comentó sobre la situación actual del programa que, según él, culmina con poca audiencia. “El programa cambió mucho en las 3 últimas temporadas y me apena que ahora termine así, con una audiencia tan baja”, expresó.

A pesar de su alejamiento, Giacomo Bocchio reconoció el constante cariño del público: “Siempre siento el cariño del público en la calle, me paran, me saludan, me dicen cosas bonitas”. Finalmente, destacó el valor de la autenticidad en su imagen pública: “Lo que yo procuro mostrar siempre es integridad y eso la gente lo entiende y genera un cariño especial”.

Giacomo Bocchio es un reconocido chef peruano.Fuente: X: @GranChefFamosos

'El Gran Chef Famosos' anuncia su última temporada

Titulada 'El Último Campeón', esta edición reunirá por primera vez a todos los ganadores de las temporadas anteriores, quienes competirán entre sí por levantar nuevamente la emblemática olla y consagrarse como el máximo campeón de la cocina.

La promoción oficial ha despertado gran emoción y nostalgia entre los seguidores. En ella reaparecen los jueces Luciano Mazzetti, Javier Masías y Nelly Rossinelli, quienes han acompañado al programa con su sello de exigencia y carisma.

Luciano Mazzetti confesó que el programa cambió su vida, mientras que Javier Masías recordó con humor a los más de 150 famosos que pasaron por la competencia. Por su parte, Nelly Rossinelli destacó las 14 finales vividas hasta ahora, cada una con un gran chef alzando la olla.

Giacomo Bocchio habló sobre su despido de 'El Gran Chef Famosos'

Fue en el podcast de Gisella Valcárcel que el cocinero peruano habló de su salida de Latina semanas después de dar a conocer la noticia en redes sociales.

Al respecto, Bocchio aseguró que fue despedido y que no le dieron un motivo en específico. Además, recalcó que solo le dijeron que estaban buscando "nuevas propuestas", descartando así su creencia religiosa, como tanto se habló en redes sociales.

"Yo no sé, realmente no lo sé (por qué me despidieron). A mí no me han dado explicaciones, solo hablé con el señor Pereira (gerente de Programación y Contenidos de Latina) y me dijo simplemente que estaban buscando nuevas propuestas. Esas fueron sus palabras textuales. En ese mismo momento le dije que les deseaba lo mejor y que les vaya muy bien. Gracias a Dios fue por Zoom porque si no hubiera tenido que ir hasta allá (San Felipe) para que me digan esto", sostuvo.