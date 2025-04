"En TV hay variaciones y esta vez fue él": Nelly Rossinelli rompe su silencio tras salida de Giacomo Bocchio

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Nelly Rossinelli se pronunció sobre la sorpresiva salida del chef Giacomo Bocchio de El Gran Chef Famosos, tras varias temporadas como parte del jurado. En declaraciones recientes, Rossinelli destacó el profesionalismo de su colega y reconoció su aporte al reality culinario.

“Giacomo es un magnífico chef. He aprendido muchísimo de él y creo que ha entregado mucho al programa”, señaló. Sin embargo, también reconoció que en televisión los cambios son naturales: “Siempre pueden haber variaciones y esta vez ha sido él, más adelante puedo ser yo o Javier (Masías)”, comentó a Trome.

Rossinelli también le dio la bienvenida a Luciano Mazzetti, quien se sumó en marzo de este año como nuevo integrante del jurado en la actual temporada. “Ahora ha llegado Luciano, que también es un gran chef, un gran compañero. Ambos tienen cosas que ofrecer al público”, afirmó, mostrando apertura y optimismo frente al nuevo equipo.

Giacomo Bocchio revela que fue despedido de El Gran Chef Famosos

Después de que Giacomo Bocchio confirmara que no va más en El Gran Chef Famosos, se tejieron muchas hipótesis luego de su salida. Sin embargo, lejos de hacer caso a los rumores, el cocinero nacional se despidió de sus seguidores de la televisión tras 11 temporadas y agradeció la oportunidad que tuvo de enseñar más sobre la gastronomía peruana.

"Me quedo muy feliz de escuchar que en los mercados ya hablan de técnica, de cortes de precisión, de fondos. Eso es algo que ha calado en la sociedad peruana y me siento muy feliz de haber podido participar en eso", mencionó en ese entonces.

Semanas después de su salida de El Gran Chef Famosos, Giacomo Bocchio conversó con Gisela Valcárcel donde dio detalles de su salida de Latina. De acuerdo con el chef, fue despedido y no le dieron un motivo en específico, solo le dijeron que estaban buscando "nuevas propuestas", descartando así, su creencia religiosa, como tanto se habló en redes sociales.

"Yo no sé, realmente no lo sé, a mí no me han dado explicaciones, solo hablé con el señor Pereira (gerente de Programación y Contenidos de Latina) y me dijo simplemente que estaban buscando nuevas propuestas, esas fueron sus palabras textuales. En ese mismo momento le dije que les deseaba lo mejor y que les vaya muy bien. Gracias a Dios fue por Zoom porque sino hubiera tenido que ir hasta allá (San Felipe) para que me digan esto", dijo.