Giacomo Bocchio dio efusivo abrazo a 'Giselo' y rechazó acusaciones de homofobia: "Me caes muy bien"

Giacomo Bocchio negó tener indiferencias con Edson Dávila 'Giselo' y mostró su admiración por el conductor de América hoy.

Giacomo Bocchio estuvo en América hoy este viernes 6 de mayo. El cocinero peruano fue invitado al magazín de América Televisión por segunda vez luego de su sorpresiva salida de El gran chef famosos, reality culinario donde estuvo durante once temporadas.

En efecto, el también docente de cocina fue al programa de espectáculos para cocinar un tallarín saltado de pollo. No obstante, antes de empezar a realizar el platillo decidió despejar los rumores de una supuesta indiferencia con el conductor Edson Dávila ‘Giselo’.

“Haremos un tallarín saltado de pollo y lo segundo es que te quiero dar un abrazo porque han estado diciendo que te doy la espalda, que no te hablo. Son tonterías, así que quiero dejar eso bien en claro”, expresó Bocchio al conductor mientras lo abrazaba.

En ese sentido, Edson Dávila recibió con gusto el afectivo gesto de Giacomo Bocchio. “La gente siempre inventa cosas”, sostuvo. Acto seguido, Janet Barboza consultó a Giacomo el motivo de su aclaración. “¿Qué pasó Giacomo? ¿Quién ha estado hablando eso? ¿Quién ha estado esparciendo eso por ahí?”, le preguntó.

“No, no. Eso no importa. Solo quiero dejar en claro que Edson me cae muy bien. Yo disfruto su canal de YouTube y quería darle un abrazo públicamente”, fue la respuesta de Giacomo Bocchio despejando así las acusaciones de homofobia en su contra. “Muchas gracias”, le dijo ‘Giselo’.

Giacomo Bocchio acudió por segunda vez como invitado al programa América Hoy. | Fuente: GV Producciones

¿Qué pasó entre Giacomo Bocchio y Edson Dávila?

Giacomo Bocchio estuvo como invitado en el programa América hoy el último 27 de mayo para preparar una papa a la huancaína a la chiclayana.

Durante su demostración en la cocina, Giacomo empezó a responder las preguntas de Ethel Pozo sobre si extrañaba cocinar en televisión. “Un poquito sí, pero también tengo mucha más libertad de tiempo”, contestó mientras la miraba.

Cabe mencionar que, en ese momento, Edson Dávila estuvo al lado de Bocchio, pero sin ser visto por el cocinero. Este gesto fue criticado por el periodista Víctor Caballero ‘Curwen’, quien consideró que Giacomo tuvo un acto homofóbico con ‘Giselo’.

“Giacomo Bocchio. Si hay algo por lo que siempre se le ha reconocido es su homofobia. Tiene un discurso bastante homofóbico y bastante transfóbico. Al otro lado, estaba Giselo, quien es pícaro, divertido. Empiezan a cocinar, a interactuar y Giselo no existe. Hizo la de 'Voy a hacer que tú no estás aquí'. Ni lo mira, ni le habla, ni le da la espalda”, señaló el comunicador en su podcast Habla Good.

Este comentario de ‘Curwen’ fue respaldado por el conductor José Luis Rodríguez. “Cada vez que Giselo habla, él sigue hablando. Tú sientes cuando una persona está incómoda contigo y no te da esa chanche para que tú le hables”, acotó.

Giacomo Bocchio dejó la conducción de El gran chef famosos tras once temporadas. | Fuente: Instagram

Giacomo Bocchio anunció su salida de El gran chef famosos

Giacomo Bocchio anunció su salida de El gran chef famosos. Por medio de Instagram, el cocinero peruano confirmó que fue despedido del popular reality de cocina, luego de once temporadas donde compartió la mesa del jurado junto con Javier Masías y Nelly Rossinelli.

“Me han preguntado muchísimo, y me siguen preguntando muchísimo, si voy a seguir en El gran chef y la respuesta es no. No voy a estar en El gran chef famosos la siguiente temporada. Es una decisión que ha tomado el canal. Están apostando por algo diferente y les deseo lo mejor”, mencionó el cocinero en marzo de este año.

Asimismo, Giacomo Bocchio agradeció a El gran chef famosos por darle la oportunidad de enseñar a cocinar a través del programa desde su estreno el 1 de marzo de 2023.

"Deseo que al programa le vaya muy bien, que siga enseñando, que siga compartiendo conocimientos. Espero haber podido ser de mucha ayuda y mucha utilidad para las personas que han visto el programa a lo largo de estas 11 temporadas en las que yo estuve. Creo que se ha podido compartir bastantes conocimientos gastronómicos”, sostuvo.

Por último, añadió: “Me quedo muy feliz de escuchar que en los mercados ya hablan de técnica, de cortes de precisión, de fondos. Eso es algo que ha calado en la sociedad peruana y me siento muy feliz de haber podido participar en eso”.

