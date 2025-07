'El Gran Chef Famosos' anuncia el fin del reality show con 'El Último Campeón': competirán todos los ganadores

En esta edición regresan a la cocina los ganadores de todas las temporadas anteriores. Ellos ya levantaron la olla una vez, pero solo uno lo hará por segunda y última vez.

Se anunció el lanzamiento de la temporada más esperada del programa El Gran Chef Famosos. Titulada 'El Último Campeón', esta edición reunirá por primera vez a todos los ganadores de las temporadas anteriores, quienes competirán entre sí por levantar nuevamente la emblemática olla y consagrarse como el máximo campeón de la cocina.

El anuncio fue realizado durante el estreno de Ponte en la Cola, donde el conductor del reality, José Peláez, confirmó la noticia al público, destacando el impacto que ha tenido el show desde su inicio.

La promoción oficial ha despertado gran emoción y nostalgia entre los seguidores. En ella reaparecen los jueces Luciano Mazzetti, Javier Masías y Nelly Rossinelli, quienes han acompañado al programa con su sello de exigencia y carisma.

Luciano Mazzetti confesó que el programa cambió su vida, mientras que Javier Masías recordó con humor a los más de 150 famosos que pasaron por la competencia. Por su parte, Nelly Rossinelli destacó las 14 finales vividas hasta ahora, cada una con un gran chef alzando la olla.

Con esta nueva temporada, El Gran Chef Famosos busca cerrar su ciclo con broche de oro para darle pase al regreso de Yo Soy.

¿Quiénes son todos los ganadores de El Gran Chef Famosos?

Conoce a todos los famosos que lograron alzar la olla de oro en todas las temporadas del reality show de cocina:

¿Adolfo Aguilar regresa como conductor de Yo Soy?

Adolfo Aguilar estuvo como presentador en la mayoría de las temporadas del programa junto con la modelo Karen Schwarz. El conductor peruano habló con RPP y respondió si estará —o no— en el nuevo proyecto de Yo Soy. “Algo me informaron. Yo no tengo nada que ver en el tema todavía. Aún no me contactan del canal (para regresar a Yo Soy)”, señaló.

Asimismo, mostró su entusiasmo por el retorno de uno de los programas más populares de la televisión. “Me parece muy lindo. Es un gran programa. Conmigo o sin mí, yo creo que seguirá siendo un programa hermoso. Espero que siga para adelante”, sostuvo.

Por último, el también actor no descartó regresar a Yo Soy en caso lo llamen para la conducción en esta nueva etapa. “Seguramente habrá conversaciones más adelante y veremos qué pasa. No descarto (mi regreso a Yo Soy). Yo no descarto nada. Yo soy feliz”, concluyó.