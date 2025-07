Mayra Goñi teme por su seguridad tras denunciar a inquilino moroso con antecedentes penales en Miami

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Mayra Goñi recurrió a sus redes sociales para hacer público un problema que la aqueja desde hace varios meses. Todo comenzó cuando un inquilino llegó a ocupar una habitación de su departamento en Miami, Estados Unidos, pero con el tiempo este se negó a pagar la renta y a desocupar el lugar.

"Vengo pasando por una situación muy complicada, no desde hoy. Hoy tomé en práctica lo que quería hacer. Este problema viene torturándome ya aproximadamente tres meses atrás. Recién me desocupé de mis trabajos en Perú y he podido venir para solucionar este problema", dijo en un video que publicó en sus redes sociales.

Mayra Goñi se ha visto envuelta en problemas con un iquilino que, según comentó, no le paga el cuarto que le alquiló en Miami. | Fuente: Instagram: Mayra Goñi

Inquilino tiene antecedentes penales

La actriz detalló que el sujeto en cuestión posee antecedentes penales por tenencia de drogas, porte ilegal de armas y denuncias por violencia doméstica. Aseguró que no estaba al tanto de esos detalles al momento de firmar el acuerdo de alquiler y que solo descubrió esta información luego de que hombre dejara de cumplir con el pago de la renta.

Según explicó, ya ha desembolsado más de 3 200 dólares para cubrir los meses impagos, además de los servicios básicos.

"Vengo cubriendo su renta aproximadamente hace dos meses, no es una renta barata, todos saben lo que cuesta vivir en Miami y lamentablemente aquí si no hay una orden judicial no puedo sacar a la persona del departamento. Es por eso que he tenido que venir hasta Miami para resolver este tema personalmente, esta persona se ha negado a pagarme, ha sido un poco irónico, un poco malcriado al responderme y al saber que tiene estos antecedentes tampoco me puedo exponer y me da miedo actuar, por más que la impulsividad me pueda ganar y haya pensado en cambiar la cerradura, son cosas que acá no se pueden hacer, así yo cambie la cerraduras, si él demuestra que tiene cosas dentro de mi departamento, la policía lo deja entrar", explicó.

Teme represalias

Mayra Goñi deberá continuar con el proceso legal para recuperar completamente el espacio, lo que implicará nuevos gastos.

"No saben qué difícil es para mí hacerme cargo de algo que no me corresponde y no poder actuar como quisiera, empujándolo, cambiando la cerradura. Yo tuve la culpa por meter a alguien en la casa sin investigar bien", agregó.

La peruana no descartó revelar públicamente la identidad del inquilino si no logra llegar a un acuerdo, aunque reconoció que el temor a posibles represalias la mantiene preocupada.

"Me da mucho miedo confrontarlo, creo que es una persona agresiva. Esta persona me está perjudicando y no piensa en el daño que me está haciendo. Si mañana no llegamos a una solución, voy a exponer su cara para evitar que otra persona pase por lo mismo", finalizó.