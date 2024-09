"Es mentira": Gisela Valcárcel no volverá a la televisión por Latina, según Ethel Pozo

Ethel Pozo desmintió rumores sobre el regreso de Gisela Valcárcel a la televisión: "Todavía no se sabe nada". También expresó su interés en una serie sobre la vida de su madre.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Desde hace unas semanas, ha circulado el rumor sobre un posible regreso de Gisela Valcárcel a la televisión peruana, después de dos años de ausencia. Sin embargo, la icónica presentadora no planea regresar en breve, según confirmó su hija Ethel Pozo.

En una entrevista con Trome, Ethel desmintió los rumores sobre la vuelta de su madre con Aló Gisela en Latina, afirmando: "No, todo es mentira". Añadió que los rumores podrían deberse al cariño del público que desea su regreso.

La conductora de América Hoy también aclaró que, aunque su madre no se ha retirado completamente de la televisión, no hay planes concretos para su regreso en este momento. "¿Se va a retirar? No, para nada. Pero todavía no se sabe nada".

A finales de agosto, Gisela Valcárcel emocionó a sus seguidores al publicar un video en sus redes sociales en el que celebraba 15 años produciendo programas de televisión que hicieron bailar y cantar a numerosas celebridades. "Encontrarte y hacerte sentir que estamos contigo es mi pasión!", escribió, lo que desató especulaciones sobre un posible regreso.

¿Gisela Valcárcel tendrá serie sobre su vida?

Ethel Pozo también expresó su interés en una posible serie inspirada en la vida de su madre, Gisela Valcárcel, describiéndola como "una historia de lucha y crecimiento". Según Pozo, aunque muchos conocen la faceta pública de su madre, hay aspectos menos conocidos, como el hecho de que su abuela creció sola en el puericultorio Pérez Araníbar y, a pesar de las dificultades, crió a cuatro "mujeres maravillosas". “Hay mucho por contar”, añadió.

Sin embargo, comentó que no sabe si su madre y Michelle Alexander, directora de Del Barrio Productores, se hayan reunido para concretar el proyecto. “No sé si alguna vez Michelle y mi mamá habrán conversado sobre esto, no se lo he preguntado, quizás pueda hacerse una serie, una película, como la de Ernesto Pimentel”, manifestó.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis