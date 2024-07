Gisela Valcárcel se luce como jurado de los Emmy Awards: "Es una gran ocasión para seguir aprendiendo"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Gisela Valcárcel, alejada temporalmente de la conducción televisiva, acaba de embarcarse en una prestigiosa labor como miembro de la Academia Internacional de los Emmy Awards. Ella viajó a México para formar parte del jurado y evaluar los mejores contenidos audiovisuales.



La 'Señito' compartió su entusiasmo por esta experiencia que suma a su amplia trayectoria. "Full day con grandes propuestas en el mundo del entretenimiento", publicó en sus historias de Instagram.

En declaraciones para América Hoy, Valcárcel explicó que recibió la invitación gracias a la labor que realiza como integrante de una asociación que ayuda a reforzar el papel de la mujer en la industria audiovisual.

"Perteneciendo a Wawa, una asociación que busca brindar a la mujer mayores herramientas para seguir en la industria audiovisual, Emmy’s me da la oportunidad hoy día, por ejemplo, de ver producciones de todo el mundo. Es una gran ocasión para seguir aprendiendo y estar al día con todo lo que hoy se produce en el mundo", expresó.

Gisela también habló sobre los criterios que utilizan para elegir los mejores productos audiovisuales.

"Lo que buscamos es la innovación y el estándar de una producción de calidad mundial. Además, si lo que estamos viendo realmente conecta e impacta", explicó.

¿Gisela regresará a la conducción?

En cuanto a su futuro en la televisión nacional, Gisela Valcárcel no descartó la posibilidad de regresar con un formato innovador.

"Por ahí está la clave. Yo no sé si voy a volver ahora o me tomaré mucho tiempo, pero el día que retorne -si existe ese día- lo haré con algo que a mí me tenga convencida, que responda a mi pregunta diaria: ¿Es esto lo que merece el televidente? Primero mi país, que me lo ha dado todo, luego tenemos que hacer producciones que impacten en todas partes, de eso se trata", concluyó.

A inicios de este año, la rubia anunció que ya no iba a laborar en América TV, pero descartó que sea el fin de su carrera.

Gisela está cerca de cumplir 40 años en la televisión peruana. Como se sabe, ella se dio a conocer como vedette en el programa cómico Risas y Salsa, para luego dar el gran salto a la conducción con su recordado programa Aló Gisela, en 1987. Desde entonces, la rubia fue apodada como 'La reina del mediodía'; su carisma frente a la pantalla chica la convirtió en la preferida de las amas de casa, a quienes apodó como 'señitos'. Su carrera se consolidó rápidamente hasta ser considerada un ícono de la televisión peruana.

Gisela Valcárcel en los International Emmy Awards.Fuente: Instagram: Gisela Valcárcel

Gisela Valcárcel en los International Emmy Awards.Fuente: Instagram: Gisela Valcárcel