"Me han sacado de la ducha": Jazmín Pinedo adelanta su ingreso tras salida de 'América Hoy'

La inesperada suspensión del programa matutino dio paso a la transmisión de América Espectáculos, donde Jazmín Pinedo contó que la llamaron de emergencia.

Este martes 26 de agosto, los televidentes de América Hoy se sorprendieron cuando el programa detuvo su emisión en vivo y fue reemplazado por informes grabados. Minutos después, el canal adelantó el inicio de América Espectáculos con Jazmín Pinedo, espacio que normalmente comienza a las 11 a.m.

La conductora explicó en vivo que no esperaba el cambio: “Me han sacado literalmente de la ducha. No me he podido ni secar el cabello”, comentó, antes de dirigirse a su productor: “Luchito, no me puedes tratar de esa manera. ¿Cómo me vas a avisar a última hora del nuevo horario de América Espectáculos?”.

¿Por qué salió del aire América Hoy?

El programa matutino había iniciado este martes a las 10 a.m. con la conducción de Janet Barboza, Edson Dávila y Valeria Piazza, además de Dorita Orbegoso como invitada especial. La gran ausente fue Ethel Pozo.

La producción también había anunciado con expectativa el regreso de Gisela Valcárcel, creadora y productora del espacio, tras tres años sin aparecer en el set. Sin embargo, la transmisión se interrumpió minutos antes de su participación.

Gisela Valcárcel vs. América TV

Casi en simultáneo, Gisela Valcárcel se pronunció en redes sociales. Afirmó que había acudido a las instalaciones de América TV, pero que el CEO del canal, Fernando Muñiz Bethancourt, le prohibió el ingreso.

“América Hoy deja de salir al aire porque la productora del programa no pudo ingresar al canal. Si yo no puedo entrar, el programa no puede darse. Es una pena, sobre todo por lo que significa también la Teletón”, señaló.

Según explicó, la medida estaría vinculada con su nuevo proyecto digital, Mostritos y Pirañas, que estrenará próximamente en el canal de YouTube de GV Producciones. Un productor le habría comunicado que América TV lo tomó como una competencia directa, ya que el programa saldría en el mismo horario que América Hoy.

Al respecto, Valcárcel criticó a Muñiz Bethancourt: “Fernando, ¿sabes lo que es dirigir? ¿Sabes lo que es liderar? El liderazgo no consiste en hacer lo que uno quiere. Quizás quieras cortar el pan a tu modo, pero la Teletón existe antes que tú. Y los digitales no los trajiste tú a Perú”.

“Mi equipo se va conmigo”

La presentadora también advirtió que América Hoy, en su versión actual, había llegado a su fin: “Hoy mi equipo se va conmigo. Mañana pueden sacar un programa parecido, pero este equipo terminó. Voy a reunirme con mis abogados, no estoy sola. Tú tienes un canal, pero yo tengo un país que me quiere”.

