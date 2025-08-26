'América Hoy' sale del aire en medio de fuerte polémica con Gisela Valcárcel

El programa matutino de América TV interrumpió su transmisión en vivo el martes 26 de agosto en medio de un conflicto entre Gisela Valcárcel y la directiva del canal.

Remezón en América TV. La mañana de este martes, el programa América Hoy detuvo abruptamente su emisión en vivo y fue reemplazado por informes grabados, sin que el canal diera mayores explicaciones.

El espacio había iniciado a las 10 a.m. con Valeria Piazza, Janet Barboza, Edson Dávila y Dorita Orbegoso como invitada especial. Ethel Pozo no estuvo presente, pero se esperaba el regreso de Gisela Valcárcel, productora del programa, quien iba a aparecer como invitada luego de tres años.

En redes sociales, GV Producciones había anunciado que Gisela estaría en el set a las 9:30 a.m. Sin embargo, tras un corte comercial cerca de esa hora, la transmisión no volvió y fue reemplazada por notas de archivo. Minutos después, América TV adelantó el inicio del programa América Espectáculos con Jazmín Pinedo, que usualmente arranca a las 11 a.m.

“Me han sacado literalmente de la ducha, ni siquiera pude secarme el cabello”, dijo Pinedo en vivo, visiblemente sorprendida por el cambio de programación de último minuto. "No me pueden tratar de esta manera. ¡Cómo me van a avisar a última hora del nuevo horario!", agregó.

Prohiben ingreso de Gisela a América TV

Poco antes de la interrupción de América Hoy, Gisela Valcárcel publicó un mensaje en redes sociales asegurando que Fernando Muñiz Bethancourt, CEO de América TV, le había prohibido el ingreso a las instalaciones.

“América Hoy deja de salir por América TV porque la productora del programa no pudo ingresar al canal. Si yo no puedo entrar, el programa no puede darse", señaló la conductora. Asimismo, aseguró que con esta decisión también quedaba al aire su participación en la Teletón.

En su mensaje, Gisela adelantó que América Hoy no continuará y que evaluará acciones legales: “Hoy mi equipo se va conmigo. Mañana podrán sacar un programa parecido, pero este equipo terminó. Iré donde mis abogados a revisar todo". También se dirigió a Muñiz Bethancourt: "No estoy sola. Tú tienes un canal, yo tengo un país que me quiere”.

El conflicto por un programa digital

Según relató Gisela, su productor le informó que la medida estaría relacionada con el anuncio de su próximo proyecto digital, Mostritos y Pirañas, que se transmitirá en el canal de YouTube de GV Producciones.

“No pensé que un programa digital levantaría tanto polvo. América TV dijo que me convertí en su competencia porque el estreno coincide con el horario de América Hoy”, explicó.

La empresaria también cuestionó directamente al CEO del canal: “Fernando, ¿sabes lo que es liderar? El liderazgo no permite hacer lo que uno quiere. No he venido aquí sin invitación. La Teletón existe antes que tú, y los digitales no los trajiste tú a Perú”, concluyó.

