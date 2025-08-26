"Me parece lamentable": Magaly Medina se solidariza con Gisela Valcárcel tras polémica con 'América Hoy'

La conductora de Magaly TV, La firme cuestionó que Gisela Valcárcel no pudiera ingresar a las instalaciones de América TV la mañana del martes.

La polémica llegó a la televisión este martes por la mañana. A través de sus redes sociales, Gisela Valcárcel anunció el retiro de América Hoy —programa que produce mediante GV Producciones— deja la parrilla de América TV tras denunciar que le habrían impedido el ingreso al canal por órdenes superiores.

La noticia generó inmediatas reacciones en el medio televisivo, entre ellas la de Magaly Medina, quien expresó su solidaridad con Valcárcel pese a las críticas que históricamente le ha dirigido. “Me parece una falta de respeto que no se le deje pasar a una conductora con tanta trayectoria”, declaró.

"Lamentable y terrible"

En diálogo con Infobae, la conductora de Magaly TV, La firme subrayó que Valcárcel “tiene un público que la sigue”. Además, cuestionó la decisión del canal al compararla con el caso de Nicola Porcella: “Me parece tremendo que no se le permita la entrada cuando ayer [25 de agosto] se le ha permitido a Nicola, un chico que hizo cincuenta mil escándalos”.

Medina añadió que el canal debería reconocer los aportes de la figura televisiva: “Hay que tener un poquito de agradecimiento con quien fue un talento de tu canal y una figura que le dio tantos años de triunfos, rating y liderazgo en televisión”.

Finalmente, calificó el episodio como un acto “lamentable y terrible”: “No puedes exponer a alguien que te ha dado tanto a un bochorno público. No le puedes cerrar la puerta en la cara. Me parece anticaballeroso... Hay maneras de ser amable cuando se quiere ser amable”.

Prohiben ingreso de Gisela a América TV

Poco antes de la interrupción de América Hoy, Gisela Valcárcel publicó un mensaje en redes sociales asegurando que Fernando Muñiz Bethancourt, CEO de América TV, le había prohibido el ingreso a las instalaciones.

“América Hoy deja de salir por América TV porque la productora del programa no pudo ingresar al canal. Si yo no puedo entrar, el programa no puede darse", señaló la conductora. Asimismo, aseguró que con esta decisión también quedaba al aire su participación en la Teletón.

En su mensaje, Gisela adelantó que América Hoy no continuará y que evaluará acciones legales: “Hoy mi equipo se va conmigo. Mañana podrán sacar un programa parecido, pero este equipo terminó. Iré donde mis abogados a revisar todo". También se dirigió a Muñiz Bethancourt: "No estoy sola. Tú tienes un canal, yo tengo un país que me quiere”.

El conflicto por un programa digital

Según relató Gisela, su productor le informó que la medida estaría relacionada con el anuncio de su próximo proyecto digital, Mostritos y Pirañas, que se transmitirá en el canal de YouTube de GV Producciones.

“No pensé que un programa digital levantaría tanto polvo. América TV dijo que me convertí en su competencia porque el estreno coincide con el horario de América Hoy”, explicó.

La empresaria también cuestionó directamente al CEO del canal: “Fernando, ¿sabes lo que es liderar? El liderazgo no permite hacer lo que uno quiere. No he venido aquí sin invitación. La Teletón existe antes que tú, y los digitales no los trajiste tú a Perú”, concluyó.

